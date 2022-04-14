Александр Пантыкин поздравил уральского композитора Владимира Горячих с 93-летием

Фото: РОО "Союз композиторов Свердловской области"

Председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин, поздравил легендарного руководителя Уральского государственного академического русского народного хора Владимира Горячих с 93-летием:

"Уважаемый Владимир Иванович! Сердечно поздравляем Вас с Днём рождения. Вы — удивительный и талантливый композитор, признанный мастер и опытный педагог. Многие известные артисты считают Вас своим учителем, определившим их творческий успех. Особенно ценен Ваш вклад в развитие хорового искусства на Урале.

Именно Вы создали отделение народного хора в Свердловском культурно-просветительском училище и отделение народных хоров в Уральской консерватории. Ваши песни входят в репертуар ведущих академических народных хоров России, многочисленных самодеятельных коллективов Уральского региона.

Более 70 лет своей жизни Вы посвятили музыкальному творчеству, и сегодня Вы – знаковая фигура в истории уральской музыки. Благодарим Вас за многолетний труд, за преданность искусству и музыкальной культуре Урала. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, силы духа и творческого долголетия".

Редакция "Областной газеты" присоединяется к поздравлениям Александра Пантыкина.

Фото: РОО "Союз композиторов Свердловской области".