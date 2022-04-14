Александр Пантыкин поздравил уральского композитора Владимира Горячих с 93-летием

Председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин, поздравил легендарного руководителя Уральского государственного академического русского народного хора Владимира Горячих с 93-летием:
"Уважаемый Владимир Иванович! Сердечно поздравляем Вас с Днём рождения. Вы — удивительный и талантливый композитор, признанный мастер и опытный педагог. Многие известные артисты считают Вас своим учителем, определившим их творческий успех. Особенно ценен Ваш вклад в развитие хорового искусства на Урале.
Именно Вы создали отделение народного хора в Свердловском культурно-просветительском училище и отделение народных хоров в Уральской консерватории. Ваши песни входят в репертуар ведущих академических народных хоров России, многочисленных самодеятельных коллективов Уральского региона.
Более 70 лет своей жизни Вы посвятили музыкальному творчеству, и сегодня Вы – знаковая фигура в истории уральской музыки. Благодарим Вас за многолетний труд, за преданность искусству и музыкальной культуре Урала. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, силы духа и творческого долголетия".
Редакция "Областной газеты" присоединяется к поздравлениям Александра Пантыкина.
Владимир Горячих родился 14 апреля 1929 года в Перми. Первые композиторские опыты относятся ко времени учёбы в Пермской музыкальной школе по классу фортепиано. С 1948 по 1953 гг. учился в Свердловской консерватории (сегодня — Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского) в классе композиции Г. Н. Белоглазова.
По окончании консерватории композитор начал работать в пермском Доме народного творчества, создал Прикамский народный хор Дворца культуры им. Я. М. Свердлова, а также возглавил ряд самодеятельных хоровых коллективов фольклорного направления. Далее, в 1962 году, Владимира Горячих пригласили в Уральский русский народный хор, художественным руководителем и дирижёром которого он проработал 22 года (до 1990 года).
В 1969 году композитора удостоили почётного звания "Заслуженный деятель искусств РСФСР". В 2003 году "Песня о Екатеринбурге", написанная Владимиром Горячих, заняла 1-е место в конкурсе к 280-летию города.
В 2005 году музыканта наградили орденом "Знак почета", а в 2007 — премией СК России имени В. П. Соловьёва-Седого.