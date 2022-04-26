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26 апреля 2022, 18:16

Екатеринбург открыл региональный этап проекта "Детское лебединое"

балет под окнами больницы

31 мая танцоры выступят под окнами ОДКБ. Фото: Антон Кулев

В Екатеринбург приехал премьер Михайловского театра Марат Шемиунов. В рамках благотворительного проекта "Сказки Чайковского" он поставил балет "Спящая красавица" специально для детей, находящихся на длительном лечении.

По данным организаторов, в спектакле приняли участие артисты Михайловского, Мариинского и Большого театров. "Детское лебединое" уже показали в онкоцентрах Москвы и Петербурга.

25 апреля в Центре "Эрмитаж-Урал" был дан старт программе "Сказки Чайковского". Своими глазами её смогли увидеть ученики региональной площадки "УчимЗнаем" — "Свердловская область" из Областной детской клинической больницы № 1. В онлайн-формате к ним присоединились дети из 46 регионов страны.

Известно, что 31 мая танцоры выступят под окнами ОДКБ. Сегодня организаторы обсудили проект с руководством больницы и представителями свердловского минздрава.

Областная газета Свердловской области

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