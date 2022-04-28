Дмитрий Нисковских: «Посмотреть на красивых девушек всегда здорово»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Участником сегодняшнего выпуска стал Дмитрий НИСКОВСКИХ, глава Сысертского ГО.

28 апреля, 19.00. 30 апреля, 15.00. Баскетбольные матчи «Уралмаш» – «Руна»

- Во-первых, я очень хорошо отношусь к Верхней Пышме, я закончил там школу, много лет занимался в спортивном клубе предприятия «Уралэлектромедь» лыжными гонками. Там же стал мастером спорта. Город активно развивает инфраструктуру для занятий спортом среди детей и взрослых. Будет классно, если «Уралмаш» станет чемпионом в этом году. Баскетбол я люблю. Сейчас обсуждаем с Андреем Симановскимсоздание в Сысерти тренировочной площадки для женской баскетбольной команды. А на финальные игры «Уралмаша» я бы сходил, если бы была возможность.

Финальная серия матчей за золотые медали чемпионата России по баскетболу. Адрес: ДС «УГМК» (Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе,15).

29 апреля, 19.00. Спектакль «Анна Каренина»

- Это здорово. Из-за действовавших ранее ограничительных мер, массовые мероприятия и культурные события переносились. Я думаю, что многие соскучились. К тому же раз приезжают, значит есть спрос на подобного рода события. Это говорит об уровне культуры екатеринбуржцев.

Гастроли Московского современного художественного театра с классической постановкой по романуЛьва Толстого. В ролях:Яна Науменко, Михаил Павлик, Пётр Баранчеев и др. Адрес: Дворец молодежи, (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

30 апреля, 19.00. Концерт Гарика Сукачева

- Я был там на юбилейном концерте «Чайфа» в прошлом году – просто суперская атмосфера, хороший звук. Я думаю, что у Гарика Сукачева в городе много поклонников, которые споют любимые песни – про «Бабушку с трубкой», например. Считаю, что таких концертов в «ЭКСПО» должно быть больше и то, что приехал Гарик, – хорошо. Хоть я и не самый большой поклонник его творчества, но пару песен, которые поднимают настроение, знаю.

Гарик Сукачев – известный рок-н-рольщик, на песнях которого выросло не одно поколение. Адрес: Екатеринбург-Экспо (бул. Экспо, 2).

30 апреля, 15.00. Конкурс «Краса Урала»

- Посмотреть на красивых девушек всегда здорово. Мужчины должны вдохновляться и восхищаться женщинами. У нас в Сысерти тоже проходит конкурс красоты, на который приходит много зрителей, – болеют, поддерживают своих девушек, подруг, дочерей. Конкурсы красоты же – это не только дефиле, но и творческая составляющая, что позволяют раскрыть девушку как личность, ее таланты. Это всегда интересно смотреть. Девушкам – пятерка.

Финал конкурса красоты «Краса Урала». Адрес: Дворец молодежи (Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 37).

1 мая, 19.00. Концерт The Hatters

Интересно. Но это не мой формат, выше троечки поставить не могу.

Музыкально-театральный проект из Санкт-Петербурга во главе с Юрием Музыченко. Адрес: Концерт-холл «Свобода» (Екатеринбург, ул. Черкасская, 12).

2 мая, 17.00. Песочное шоу под музыку из к/ф «Брат»

- Я бы сходил. Мне нравится «Брат» – это фильм нашего поколения, нашей молодости. Там и смысл хороший, сегодня особенно актуальный. Музыка тоже классная. А так как Сысерть – это креативная столица России (смеется), мы приветствуем любые эксперименты, творческие союзы.

Мероприятие приурочено к 25-летию фильма «Брат». Под музыку Вячеслава Бутусова, «БИ-2», Земфиры, «Смысловых галлюцинаций» художник создаст иллюстрации из песка. Адрес: Музей «Сделано в СССР» (Екатеринбург, ул. Чебышева, 4).

6 мая, 20.00. Концерт Риты Дакоты

- Это кто? Конечно, любое культурное событие – это хорошо. Не хочу обидеть поклонников и ее лично, но я не знаю об этой певице. Для меня это не интересное событие.

Белорусская исполнительница, участница «Фабрики звезд» и Евровидения. Адрес: Концерт-холл «Свобода» (Екатеринбург, ул. Черкасская, 12).

Свой выбор - У нас в Сысерти каждое лето проходит фестиваль «Лето на заводе» – приглашаю всех читателей. Будет множество творческих и образовательных мероприятий. Следите за новостями проекта во всех социальных сетях. Всех ждем! Для меня же лучший отдых – это смена деятельности: я посещаю наши городские мероприятия, концерты. Получаешь удовольствие и отдыхаешь. Конечно, спорт в этом тоже помогает и заряжает дополнительной энергией. На моей работе скучать не приходится – регулярно принимаю жителей, провожу встречи. Эти мероприятия, казалось бы, должны отнимать силы, но благодаря общению с людьми получаешь обратную связь и заряжаешься. Пользуясь случаем, хочу поздравить читателей и жителей Свердловской области с наступающими праздниками и Днем Великой Победы!