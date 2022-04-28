Война не закончена, пока не похоронен последний солдат

Начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин на выставке «Июнь 1941. Приказываю явиться…». Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге, в Доме кино, представили межархивную выставку «Июнь 1941. Приказываю явиться…». Корреспондент «ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ побывал на открытии, почитал приказы военкомов, продовольственные аттестаты и красноармейские книжки.

Организаторами выставки являются Управление архивами Свердловской области, Государственный архив административных органов Свердловской области и Свердловский областной фильмофонд.

– Мы то поколение, которое еще застало в лице наших бабушек и дедушек людей, переживших весь ужас войны. Но уже наши дети не всегда представляют, что это на самом деле. Как известно, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Особенно это актуально в наше время в связи с внешнеполитическими событиями, – заявил начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

Концептуально выставка поделена на три части. В первой, «Приказываю явиться…», собраны документы из архивных фондов свердловских военных комиссариатов периода Великой Отечественной войны.

– В любом городе, селе нашего региона есть что сказать о Победе, – считает Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области. – Моя мама, например, рассказывала, как фашистские самолеты пикировали на их эшелон с беженцами. И этот страх она пронесла через всю жизнь. Наши деды и отцы относились к войне с ужасом. Документы, представленные на выставке, частично передают реалии того времени.

Главный археограф отдела использования и публикации архивных документов Госархива административных органов Свердловской области Илья Демаков рассказывает первому заместителю руководителя аппарата губернатора Вадиму Дубичеву об истории документов на выставке. Фото: Павел Ворожцов

Наибольший интерес на экспозиции представляют письма, которые писали добровольцы с просьбой зачислить их в войска и отправить на фронт. Эта часть архивных фондов ценна тем, что помогает исследователям в поиске имен погибших и пропавших без вести – этот процесс продолжается и сегодня. Как известно, война не закончена, пока не похоронен последний солдат.

– Поисковому движению Свердловской области уже 33 года, – рассказывает Татьяна Хардина, председатель совета свердловского регионального отделения организации «Поисковое движение России». – За это время руками поисковиков подняты и перезахоронены останки более 17 тысяч военнослужащих Красной армии. Внесены на обелиски и мемориалы 1 232 фамилии солдат, умерших от ран в госпиталях. Восстановлены имена 2 825 бойцов и офицеров, наших земляков, ранее считавшихся пропавшими без вести. 60 поисковых отрядов, 30 архивно-поисковых групп, 212 патриотических отрядов – все вместе мы защищаем наше прошлое и сохраняем будущее.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Раздел «Без срока давности» продолжает хронологическую линию Великой Отечественной войны. Здесь собраны архивные свидетельства преступлений фашистского режима против мирного населения Советского Союза и военнопленных.

– Урал не являлся оккупированной территорией, поэтому свидетельств злодеяний нацистов в госархивах области немного, – поясняет «ОГ» замдиректора Государственного архива административных органов Свердловской области Юлия Рыжкова. – Однако, много интересной информации содержится в документах фильтрационной проверки военнопленных, являвшихся заключенными немецких концлагерей. Для меня наиболее ценным является плакат, созданный бывшим узником лагеря «Цербст» КонстантиномГавриловичем Гуреевым. Будучи в плену у немцев, он создал «Организацию Патриотов Советской Родины» и сам писал стихи, делал рисунки – а потом выпускал стенгазеты и распространял среди военнопленных, чтобы они не падали духом.

Финальная часть экспозиции «Нацизм – осудить!» сфокусирована на беспрецедентном судебном разбирательстве – Нюрнбергском процессе над нацистскими военными преступниками: Рудольфом Гессом, Иоахимом фон Риббентропом, Германом Герингом и другими. Документы и фотографии для этого раздела предоставлены федеральными архивами Москвы: Госархивом Российской Федерации, Российским госархивом социально-политической истории, Российским госархивом кинофотодокументов и Российским госархивом литературы и искусства.

Выставка будет работать в фойе Дома кино (Луначарского, 137) до 19 мая.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов