Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Участником сегодняшнего выпуска стал главный психотерапевт Свердловской области, главврач Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил ПЕРЦЕЛЬ.

С 21 апреля. Фильм «Стикер»

– К современному российскому кино отношусь по-разному. Бывает, попадаются шедевры, а иногда весьма слабые картины. Поэтому любой новый российский фильм – своеобразный риск. Время покажет. Я вообще предпочитаю смотреть фильмы, когда у них уже есть рейтинг, можно почитать отзывы. Тогда выбираешь то, что скорее всего принесет удовольствие.

Детективная киноистория от режиссера Дмитрия Барана. В ролях – Иван Стебунов, Евгения Нохрина и др. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

6 мая, 17:00. Турнир по ММА RCC XI

– Периодически смотрю бои по телевизору, очень уважаю людей, которые профессионально этим занимаются, потому что это спорт высоких достижений и больших нагрузок. Некоторые поединки бывают очень захватывающими. Надо идти! Тем более с учетом сложностей на международном уровне, нужно сейчас поддерживать наших спортсменов.

Международный турнир по смешанным единоборствам, который возглавит поединок уральского бойца Ивана Штыркова против Михаила Колобегова. Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

8 мая, с 10:30–1:30. Квест «Перевал Дятлова»

– Слышал о формате квеста – и хорошее, и не очень. Это популярная сейчас форма времяпрепровождения. В целом, если это безопасно, познавательно и работает на сплочение людей, раскрытие их творческих способностей, то это здорово. Главное, чтобы он был создан профессионалами. Тогда стоит идти. Что касается меня, то несколько напрягает эксплуатация предложенной темы. Есть много других историй, которые можно воплотить без намека на кощунство.

Квест-перформанс «Перевал Дятлова», в котором команда отправится в приключение, чтобы попытаться разгадать причину мистической гибели советских лыжников. В программе – головоломки, атмосферные декорации, участие актеров. Адрес: (Екатеринбург, ул. Первомайская, 76).

9 мая, 19:00. Концерт «Дорогами памяти»

– Обычно 9 мая я не хожу на концерты. Для меня это очень личный день. С детства было два главных праздника – Новый год и 9 Мая. Поэтому День Победы больше семейный праздник.

В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Урала выступят группа «Любэ» и Полина Гагарина. Вести концерт будет артист Андрей Мерзликин. Адрес: Исторический сквер, Екатеринбург.

10 мая, 18:00. Спектакль «Трудно быть богом»

– В последнее время нечасто удаётся бывать в театре, но к творческим инновациям, с одной стороны, отношусь с интересом, с другой, с настороженностью, с третьей, с воодушевлением. Когда замахиваются на что-то эпохальное, может получиться плохо, а может и настоящий шедевр. Такие произведения дают большой потенциал для тех, кто их ставит на сцене, но и накладывает большую ответственность. В общем, лучше пойти и разочароваться, чем не пойти, а потом кусать локти.

Постановка Центра современной драматургии, в основу которой положена знаменитая повесть братьев Стругацких. Авторы инсценировки – Татьяна Савина и Антон Бутаков. Адрес: Центр современной драматургии (Екатеринбург, ул. Малышева, 145 а, литера Ф).

11 мая, 19:00. Стендап-концерт Юлии Ахмедовой

– С жанром стендапа знаком давно, слежу за некоторыми представителями этого направления. С удовольствием бы сходил на концерт Юлии Ахмедовой. Тем более что она человек, который действительно выдает много откровений. Большая редкость, когда люди настолько открыты. Очень хороший навык. Если бы люди этому научились, было бы гораздо меньше психосоматических заболеваний. Тем более Юлия несколько раз поднимала тему депрессивного расстройства, которое почувствовала на себе. Испытываю большую симпатию к тем, кто не стесняется рассказывать о своих психических проблемах, тем самым показывая другим людям, что с этим можно и нужно бороться. И продолжать жить счастливо.

Юлия Ахмедова – одна из самых популярных женщин в российском стендапе, путь в юморе она начинала с КВН. После двухлетней паузы Юлия Ахмедова представит новый большой концерт «Лично». Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

Свой выбор: – Последние 15 лет практически ежегодно хожу в горные походы. С хорошей компанией, с надежными партнерами. Это места, где нет людей – только горы, скалы, где-то внизу летают орлы. Кавказские горы. Конечно, это отдых на любителя, потому что надо быть подготовленным и привыкнуть к определенным лишениям. Вообще, меня очень привлекают путешествия по России, последний раз был в Дагестане. Поражен и красотой природы, и особенностями республики. И думаю, таких мест у нас в стране еще очень много. Причем мне кажется, что путешествовать нужно не туристическими группами, а в камерной обстановке. Когда люди сами составляют маршрут, выбирают, что им действительно интересно.