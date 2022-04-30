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Культура
30 апреля 2022, 18:38

Глава Минкульта ДНР поблагодарил свердловского губернатора за поддержку ансамбля "Донбасс"

Ансамбли

Артисты выступили в Екатеринбурге вместе с Уральским народным хором. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министр культуры Донецкой народной республики Михаил Желтяков поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за поддержку в проведении концерта ансамбля песни и танца "Донбасс". Артисты выступили в Екатеринбурге вместе с Уральским народным хором.

Напомним, что в 2022 году творческий коллектив из ДНР отмечает свое 85-летие — гастроли приурочены к юбилею. Двухчасовой концерт, в финале которого ансамбли исполнили "Уральскую рябинушку", прошел с аншлагом.

"Благодарим за теплый прием и выражаем уверенность, что культурное взаимодействие, сохранение и приумножение лучших художественных традиций наших регионов будет способствовать укреплению дружеских отношений, творческих связей, духовного единения", — говорится в обращении главы Минкультуры ДНР.

Также глава Минкульта ДНР поблагодарил за проведение концерта министра культуры Свердловской области Светлану Учайкину, руководство и сотрудников Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина, на площадке которого прошло гастрольное выступление.

Областная газета Свердловской области

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