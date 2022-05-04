В центре Екатеринбурга появился памятник зайке из стихотворения Агнии Барто

Бронзовая скульптура зайчика находится рядом с гимназией № 9. Фото: Полина Зиновьева

В сквере на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта в Екатеринбурге появился памятник зайчику из стихотворения поэтессы Агнии Барто. Идея памятного знака принадлежит уральскому журналисту и писателю Дмитрию Карасюку.

Бронзовая скульптура зайчика находится возле дома Агнии Барто, рядом с гимназией № 9.

"Мне он видится, как сидящий на скамейке грустный зайка, тот самый, которого бросила хозяйка, а рядом — небольшая табличка с поясняющим текстом. Зайка должен быть совсем небольшим, ведь он не мог сам слезть со скамейки… В этом году — 80 лет с начала Великой Отечественной войны и приезда эвакуированной Барто в Свердловск. Мне кажется, что подобный знак способен как-то очеловечить память о войне, которая в последние годы чересчур официализировалась и превратилась, особенно для младшего поколения, в нечто помпезно-нереальное. Кроме того, милый грустный зайка может стать еще одним напоминанием о литературном прошлом Екатеринбурга", — пишет Дмитрий Карасюк на своей странице "ВКонтакте".

Фото: Полина Зиновьева

Установить памятник журналист предложил еще в феврале 2021 года, однако реализовать идею удалось только спустя 15 месяцев. В осуществлении проекта Дмитрию Карасюку помогали автор графического эскиза Катя Карасюк, скульптор Федор Петров, координатор всего проекта Светлана Толмачева и литейщик Иван Дубровин.

Торжественное открытие памятника с участием преподавателей и учеников гимназии, а также официальных лиц Екатеринбурга состоится 6 мая в 10:00.