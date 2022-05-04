Темы дня

Культура
4 мая 2022, 16:02

В центре Екатеринбурга появился памятник зайке из стихотворения Агнии Барто

Памятник

Бронзовая скульптура зайчика находится рядом с гимназией № 9. Фото: Полина Зиновьева

В сквере на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта в Екатеринбурге появился памятник зайчику из стихотворения поэтессы Агнии Барто. Идея памятного знака принадлежит уральскому журналисту и писателю Дмитрию Карасюку.

Бронзовая скульптура зайчика находится возле дома Агнии Барто, рядом с гимназией № 9.

"Мне он видится, как сидящий на скамейке грустный зайка, тот самый, которого бросила хозяйка, а рядом — небольшая табличка с поясняющим текстом. Зайка должен быть совсем небольшим, ведь он не мог сам слезть со скамейки… В этом году — 80 лет с начала Великой Отечественной войны и приезда эвакуированной Барто в Свердловск. Мне кажется, что подобный знак способен как-то очеловечить память о войне, которая в последние годы чересчур официализировалась и превратилась, особенно для младшего поколения, в нечто помпезно-нереальное. Кроме того, милый грустный зайка может стать еще одним напоминанием о литературном прошлом Екатеринбурга", — пишет Дмитрий Карасюк на своей странице "ВКонтакте".

Фото: Полина Зиновьева

Установить памятник журналист предложил еще в феврале 2021 года, однако реализовать идею удалось только спустя 15 месяцев. В осуществлении проекта Дмитрию Карасюку помогали автор графического эскиза Катя Карасюк, скульптор Федор Петров, координатор всего проекта Светлана Толмачева и литейщик Иван Дубровин.

Торжественное открытие памятника с участием преподавателей и учеников гимназии, а также официальных лиц Екатеринбурга состоится 6 мая в 10:00.

Фото: Полина Зиновьева

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.05.2022, 18:25 / Общество
Свердловская детская железная дорога перешла на летний график
04.05.2022, 18:18 / Экономика
Правительство РФ запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов
04.05.2022, 17:57 / Общество
В поселке Исеть горят 10 садовых домов
04.05.2022, 17:02 / Экономика
РЭК отказалась повышать цену на проезд в общественном транспорте до 25 рублей
04.05.2022, 16:53 / Общество
В Большом Истоке возле детского сада горит сухая трава