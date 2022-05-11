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Культура
11 мая 2022, 14:02

В Екатеринбурге отобрали участников Международного фестиваля театров кукол

  Юлия Пастух
Кукольный театр

Экспертный совет выбрал 14 спектаклей. Фото: Галина Соловьева

Экспертный совет выбрал 14 спектаклей, которые покажут в Екатеринбурге в рамках XI Международного фестиваля театров кукол "Петрушка Великий". Мероприятие пройдет с 8 по 12 сентября.

В фестивале примут участие Московский областной театр кукол, "Особняк.Театр" и Театр КУКФО из Санкт-Петербурга, театры кукол из Казани, Кирова, Республики Тыва, Иркутска, Ханты-Мансийска, Ульяновска, Омска. Из зарубежных участников — стамбульский Sevincer Puppet Theatr, Костанайский театр кукол, а также польско-российский проект MATERIA theatre.

Стоит отметить, мероприятие проходит в Екатеринбурге с 2002 года. В нем приняли участие более 100 коллективов с 5 континентов.

Областная газета Свердловской области

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