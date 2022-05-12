Анатолий Марчевский: «Культура – это губка, которая стирает с сердца бытовую пыль»

Рисунок Максима Смагина

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня у нас в гостях народный артист РСФСР, советник генерального директора Росгосцирка и почетный гражданин Екатеринбурга Анатолий МАРЧЕВСКИЙ.

13 мая, 20.00. Концерт Антохи МС

– Чтобы давать рекомендации, нужно самому знать этого исполнителя, а Антоху МС я не слышал. Это не мое поколение. Я бы пошел на тех, кто сформировал мой внутренний мир. Леонид Агутин, например, прекрасный исполнитель моего поколения, но опять же, у каждого свои предпочтения.

Рэп-исполнитель из Москвы. В программе – треки с готовящегося к выходу альбома и все хиты. Адрес: Клуб «Фабрика» (Екатеринбург, пер. Центральный рынок, 6).

14 мая, 14.00, 18.00. Спектакль «Мачеха Саманишвили»

– Я прочитал либретто и у меня создалось впечатление семейного праздника, хорошей атмосферы. Думаю, что это не помешает никому. Важно, чтобы постановка была понятна людям всех возрастов. Считаю, что ходить отдыхать надо семьями. Конечно, ребенок может пойти в театр кукол, а вы в оперу, но когда придете домой, у вас не состоится диалога.

Гастроли пермского театра «У Моста». Режиссер Сергей Федотов. Музыкальная комедия, наполненная грузинскими песнями, танцами и тостами. Адрес: Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143).

С 14 мая. Выставка «Гуманность металла»

– Сюда можно сходить, если вы увлекаетесь. Это хорошая информация, спасибо, я бы с удовольствием туда пошел.

Персональная выставка итальянского художника Массима Гьотти. Скульптуры малого и среднего формата из нержавеющей стали в окружении картин из металлических пластин. Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, ул. Горького, 4 а).

15 мая, 16:00. Футбольный матч «Урал» – «Рубин»

– Сразу призываю идти и смотреть матч. Сегодня родному «Уралу» очень нужна наша поддержка – команда должна остаться в Премьер-лиге. Это может быть решающий матч всего сезона.

29-й тур Российской премьер-лиги. Соперники находятся на соседних строчках турнирной таблицы. Адрес: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5).

15 мая, 18:00. Концерт Бориса Березовского и оркестра без дирижера

– Полный тезка знаменитого предпринимателя? В данном случае, если есть потребность, то не имеет значения, какого ты возраста. Если хоть чуть-чуть увлекаешься музыкой, фортепиано, то стоит сходить. Но лично меня это событие не взволновало. Музыка – очень сильное воздействие на эмоции человека, она может как давать душевный отдых, так и возбуждать тебя до агрессивного состояния. Это серьезный эмоциональный инструмент.

Произведения Роберта Шумана и Эдварда Грига. Солирует пианист Борис Березовский при поддержке Уральского молодежного симфонического оркестра. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38 а).

Свой выбор Выходные даются для того, чтобы отдыхать. Есть отдых для настроения – это рыбалка, поездка на природу, вечер с друзьями. А если идем в театр или на концерт – это вопрос конкретного выбора, связанного с возрастом и увлечениями. Вообще, культура – это губка, которая стирает с сердца бытовую пыль. Есть один хороший вид искусства, где нет возрастных границ и не нужно особой подготовки. Это цирк! Там нет языкового барьера, не нужны специальные знания. Он несет людям радость, которая необходима ежедневно. Я уважаю, например, Шекспира и его «Отелло», но я не хочу сегодня, чтобы кого-то душили. Я хочу, чтобы люди отдыхали и радовались, чтобы, как в цирке, был счастливый конец. Пусть будет добрая сказка, которая вселяет уверенность и создает настроение.