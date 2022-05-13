В Екатеринбурге вручили награды лауреатам премии губернатора в области литературы и искусства. Фото

Награды удостоен коллектив "Урал Оперы Балета" за создание спектакля "Конек-горбунок". Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в Екатеринбурге состоялось награждение лауреатов премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства. Победителей поздравил заместитель главы региона Павел КРЕКОВ.

Всего было присуждено десять премий: пяти творческим коллективам и пяти деятелям культуры за отдельные проекты и вклад в искусство.

– Традиция вручения премии существует больше четверти века. Мы сохраняем её так же, как и вы сохраняете и приумножаете культурное наследие Свердловской области. Во все времена литература, кинематограф, художественное, театральное, музыкальное искусство служат духовно-нравственному развитию людей и сплочению общества вокруг главных ценностей и глобальных целей. Уверен, искусство не должно ограничиваться сиюминутными запросами публики. Ключевая задача искусства состоит в том, чтобы задавать глубинные смыслы, будить умы, вдохновлять и направлять людей, – обратился к лауреатам Павел Креков.

Фото: Полина Зиновьева

В этом году наград удостоены коллективы Свердловского академического театра драмы за создание спектакля «Магнит», Екатеринбургского государственного академический театра оперы и балета за постановку балета «Конек-горбунок», авторы книги в двух частях «История литературы Урала. XIX век», а также создатели полнометражного фильма «Последняя «Милая Болгария» и документально-публицистический фильма «Россия-Феникс».

Одна из наград присуждена коллективу Свердловского академического театра драмы за создание спектакля «Магнит». Фото: Полина Зиновьева

В области изобразительного искусства лауреатами премии стали художники Виктор Сысоев (серия графических работ «Мотивы Чусовой») и Александр Ремезов (серия живописных произведений «По пути железных караванов»), в области музыкального искусства – пианист Константин Тюлькин (серия фортепианных концертов, посвященных 250-летию Бетховена). Также премией отмечена книга прозы «Роман с фамилией» писателя Александра Кердана, а заслуженному деятелю искусств Российской Федерации.

Фото: Полина Зиновьева

- В корне слова «Родина» - род. Мой роман – это роман об обычной уральской семье, о хлеборобах и учителях, воинах и инженерах, которые честно служат своей Родине. Мне кажется, эти черты – самые точные в определении уральских людей. И я хотел бы передать нашу поддержку Евгению Куйвашеву в его оценке того, кто такие уральцы, – отметил Александр Кердан.

Композитору Леониду Гуревичу присуждена премия за значительный вклад в развитие культуры и искусства.

– Трудно переоценить значение такой награды. Нынче исполнилось 55 лет моего служения искусству Урала, пройден огромный путь, было множество разного рода событий. Даже гимн написано в честь Урала. И мне очень приятно, что сегодня я был свидетелем того, что мои труды во благо искусства нашли такую высокую оценку, – отметил Леонид Гуревич.

Фото: Полина Зиновьева

Одну из наград получил коллектив студии "29 февраля" за создание игровой кинокартины «Последняя «Милая Болгария» - на фото режиссер фильма Алексей Федорченко и режиссер монтажа Дарья Исмагулова. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Коллектив студии "СНЕГА" отмечен за создание документальной картины "Россия-Феникс?". Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Опубликовано в № от 14.05.2022

Обо всех лауреатах можно прочитать здесь.