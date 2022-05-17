«Поколение М» и ГИТИС проведут онлайн-прослушивания для юных уральцев

Фото: Поколение М (ГИТИС); Регионы Урала Вконтакте

Предварительные вступительные испытания для желающих стать студентами актерского направления одного из крупнейших творческих ВУЗов страны пройдут 19 и 20 мая в формате онлайн. Такую возможность для абитуриентов из Екатеринбурга и Свердловской области организует МТС в рамках своего благотворительного творческого проекта «Поколение М».

Участниками онлайн-прослушиваний в ГИТИС могут стать старшеклассники, воспитанники и выпускники музыкальных школ, театральных кружков и студий. Ребятам, планирующим принять участие в творческих испытаниях, необходимо подготовить программу выступления –стихотворение, прозаический отрывок, басню. Также для будущих абитуриентов перед прослушиванием будет организован профориентационный мастер-класс с рекомендациями о выборе репертуара, внешнем виде, о мастерах, набирающих учеников, и сроках приемной кампании. Мастер-класс, а также предварительные прослушивания на актерский факультет ГИТИСа проведет педагог, актер театра и кино Алексей Калинин.

Для участия во всех мероприятиях школьникам из Екатеринбурга и Свердловской области необходимо пройти онлайн-регистрацию. После этого каждый участник получит приглашение на творческую встречу и индивидуальное время для прослушиваний. Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, будут рекомендованы для прохождения следующих этапов вступительных испытаний в ГИТИС в Москве. Количество мест на мастер-класс и прослушивания ограничено.

«Большим заблуждением является мнение, что звёзды театра и кино рождаются только на арбатских переулках или в домах на Тверской. Все годы главной кузницей актёрских кадров являлась российская глубинка. И Урал, в частности Свердловская область, тому подтверждение. Российскую сцену украсили наши земляки, такие как Александр Демьяненко, Маргарита Терехова, Константин Юшкевич, Владимир Гастюхин. Но в те годы, на которое пришлось их становление, попасть в столичные театральные ВУЗы было гораздо сложнее. Сегодня получить консультацию и предварительное одобрение будущих наставников в ГИТИСе можно, не покидая своего дома. Наш проект «Поколение М» предоставляет такую возможность, и ребята со всей страны охотно ею пользуются. Я уверен, что и в этом году по меньшей мере несколько наших талантливых земляков получат свой шанс поступить в один из престижнейших театральных ВУЗов нашей страны. Желаю успехов и, как говорят актеры перед выходом на сцену: ни пуха, ни пера!», — отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы», Sony Music Russia и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждены рядом статусных, в том числе международных премий. ООН включила программу в перечень ведущих мировых практик для достижения целей устойчивого развития. «Поколение М» стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.