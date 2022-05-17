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17 мая 2022, 13:05

КВН с Александром Масляковым вновь пройдет в Екатеринбурге

КВН

Шоу будут транслировать на Первом канале. Фото: Павел Ворожцов

В "Екатеринбург-ЭКСПО" пройдет встреча выпускников "Клуба веселых и находчивых". По традиции вести шоу будет Александр Масляков.

Игра состоится 15 июля 2022 года. В настоящее время формируется список команд, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, в уральской столице прошли уже две встречи выпускников КВН — в 2019 и 2021 годах. На первую игру были приглашены "Уральские пельмени", "Город Пятигорск" и "Камызяки" (победили). В прошлом году участие принимали "Вятка" (победили), "Азия-Mix" и "Борцы. Северный десант".

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Областная газета Свердловской области

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