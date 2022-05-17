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17 мая 2022, 15:08

К 100-летию пионерской организации в Екатеринбурге откроется выставка архивных документов

  Юлия Пастух
Плакат выставки к 100-летию пионерской организации им. В. И. Ленина

Организаторы выставки отказались от традиционного хронологического подхода. Фото: Управление архивами Свердловской области

19 мая 2022 года в городском дворце творчества детей и молодежи "Одаренность и технологии" в Екатеринбурге начнет свою работу выставка архивных документов и фотографий "Дети фабрик, заводов, полей, к пионерам в ряды поскорей!".

Выставочный проект к 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина подготовили специалисты Управления архивами Свердловской области, регионального центра документации общественных организаций, городского дворца творчества детей и молодежи "Одаренность и технологии" .

Организаторы выставки отказались от традиционного хронологического подхода и пошли по пути формирования своеобразных "цветовых пятен", раскрывающих важные стороны и элементы пионерской жизни. На выставке хотят воссоздать атмосферу пионерского детства, насыщенного трудом, разумными развлечениями и отдыхом.

Торжественное открытие выставки состоится 19 мая в 14:00.

Областная газета Свердловской области

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