К 100-летию пионерской организации в Екатеринбурге откроется выставка архивных документов

Организаторы выставки отказались от традиционного хронологического подхода. Фото: Управление архивами Свердловской области

19 мая 2022 года в городском дворце творчества детей и молодежи "Одаренность и технологии" в Екатеринбурге начнет свою работу выставка архивных документов и фотографий "Дети фабрик, заводов, полей, к пионерам в ряды поскорей!".

Выставочный проект к 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина подготовили специалисты Управления архивами Свердловской области, регионального центра документации общественных организаций, городского дворца творчества детей и молодежи "Одаренность и технологии" .

Организаторы выставки отказались от традиционного хронологического подхода и пошли по пути формирования своеобразных "цветовых пятен", раскрывающих важные стороны и элементы пионерской жизни. На выставке хотят воссоздать атмосферу пионерского детства, насыщенного трудом, разумными развлечениями и отдыхом.

Торжественное открытие выставки состоится 19 мая в 14:00.