Лариса Крапивина: «Я вижу, что у нашей культуры точно есть будущее»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня у нас в гостях Лариса КРАПИВИНА, командор отряда «Каравелла», член Общественной палаты Свердловской области, обладатель знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

28/05 20.00. Концерт Максима Фадеева

- Для меня каждый человек с ограниченными возможностями здоровья, который продолжает делать что-то во благо других людей и стремится показать себя в обществе активным гражданином – на уровне героя. Это серьезный поступок и достойный пример для подражания. Не скажу, что я фанат его творчества, но на концерт бы сходила.

После потери слуха и 25-летнего перерыва в вокальной карьере артист возвращается на большую сцену с новой экспериментальной программой. Адрес: Екатеринбург-Экспо и МТС Live Холл (бульвар Экспо, 2).

28/05 19.00. Стендап Кости Пушкина и Славы Малого

- Я очень хорошо отношусь к стендапу. На мой взгляд, для молодых людей, которые переполнены жизненной энергией, нужна такая среда, в которой что-то может быть жесткое, что-то смешное, а может, и «смех сквозь слезы». По отношению к данным стендаперам не скажу, что я в восторге от их выступлений. Мне кажется, что в каких-то выражениях они могли бы быть поскромнее.

Остросоциальные шутки от комиков из Москвы. Адрес: ЦК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3).

28–29/05. Акция «Библионочь-2022»

- Я знаю, что очень многие каравелльские семьи стремятся в этот день в библиотеки, потому что там запланированы действительно хорошие и интересные программы, особенно в библиотеке им. Владислава Крапивина, в библиотеке Белинского очень насыщенная афиша. Мы же с вами уральцы – у нас Год Д.Н. Мамина-Сибиряка, поэтому я точно знаю, что на «Библионочи» будут не только лекции и экскурсии, но и конкурсы, связанные с нашим замечательным земляком.

Тема этого года «Сословие творцов». Библиотеки региона представят презентации книг, мастер-классы, спектакли, квесты, посвященные традиционной народной культуре. Адрес: библиотеки Екатеринбурга и области.

29/05 18.30. Спектакль «Тарас Бульба»

Мы с Николаем Колядой лично не знакомы, но периодически судьба нас сводит на общественно-значимых мероприятиях – и я хорошо отношусь к нему как к человеку, гражданину. Он немало делает для развития уральской культуры. Что касается его постановок, то для меня это спорный момент – далеко не все его спектакли находят у меня отклик. Но есть произведения, которые можно оценить как очень достойные. У него определенно есть свой зритель.

Премьера спектакля в двух действиях по мотивам повести Николая Гоголя. Постановка, сценография, музыкальное оформление – Николай Коляда. В ролях: Антон Макушин, Максим Тарасов, Богдан Смоляницкий, Даниил Шулепин и другие. Адрес: Коляда-театр (Екатеринбург, просп. Ленина, 97).

29/05 13.00. Встреча с художником Робертом Мельниковым

Я не слышала ничего об этом человеке, о его творчестве и непонятно, о чем он собирается рассказывать. Не знаю, я бы, наверное, не пошла.

На творческой встрече Роберт Мельников поделится интересными фактами из творческой биографии, расскажет о уже реализованных крупных проектах ювелирного дома и о готовящихся произведениях. Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Пушкина, 5).

1 /06 12.00. Кукольно-теневой спектакль «Аладдин»

Однажды я видела песочный спектакль в Ельцин Центре – сделано было очень здорово. Заявленную постановку еще не видела, но для тех, кто думает, куда 1 июня сходить с детьми, думаю, это хороший вариант.

Сочетание теневого театра и песочного шоу от режиссера уральского театра ТОХОТ Сергея Черепанова. Адрес: Кино-конференц-зал Ельцин Центра (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3).

Свой выбор Я очень рекомендую наш Свердловский театр музыкальной комедии, потому что у них очень интересный репертуар – не только «Екатерина Великая», но и масса других спектаклей. И если люди хотят понять, как изменился наш театр буквально за пять лет, то стоит сходить, если давно не были. Кроме того, можно посетить Свердловскую детскую филармонию – там тоже изумительные спектакли. Мне нравится обстановка во всех театрах, где есть инновации, творческие эксперименты, где зрители включаются в действо. Как фанат творчества Владислава Крапивина, советую всем посмотреть в Детской филармонии спектакль «Барабаны, паруса и шпаги» – это спектакль Андрея Русинова, а играют в нем талантливые первокурсники нашего театрального института. Я была на премьере еще осенью и поняла, что у нашей культуры точно есть будущее: чтобы играть в таких хороших спектаклях на первом курсе, нужно обладать огромным потенциалом. А в «Каравелле» мы сейчас готовим для ребят летнюю парусную практику – вовсю идет ремонт яхт и подготовка флота. С 3 июня мы традиционно выходим на воду под парусами, и я считаю, что это самое лучшее времяпрепровождение, которое можно придумать для ребенка в Екатеринбурге, далеком от моря. Прекрасно, когда в жизни есть верные товарищи, парусная романтика, путешествия, приключения. Многие родители, приводя к нам детей, сожалеют, что в своем детстве не знали о «Каравелле», но они включаются в нашу жизнь и тоже становятся частью отряда – через детей.

Опубликовано в № от 26.05.2022