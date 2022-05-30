В Екатеринбурге отменили Венский фестиваль музыкальных фильмов

В прошлом году фестиваль посетили более 20 тысяч горожан. Фото: Галина Соловьева

XIII Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге не состоится. Данную информацию "Областной газете" подтвердили организаторы мероприятия.

"Фестиваля не будет, это так", — заявили изданию, не уточнив причину.

Добавим, Венский фестиваль проходит в уральской столице с 2010 года при поддержке Почетного консульства Австрии в Екатеринбурге и горадминистрации. Мероприятие неизменно объединяет тысячи поклонников искусства. Для зрителей организаторы подготавливают посадочные места. Вход всегда свободный.

Напомним, в прошлом году с 1 по 24 июля гостям фестиваля показали более 20 музыкальных программ. За 24 дня работы мероприятие посетили около 20 тысяч человек.