Борис Лозовский: «Плюнул, выбросил всю наживку…»

Рисунок: Максим Смагин

Борис ЛОЗОВСКИЙ, почетный гражданин Свердловской области, профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий, с 1985-го по 2021 г. – декан факультета журналистики (УрГУ/УрФУ), лауреат премии «Золотое перо России».

4–5 июня. XI Фестиваль барбекю

– Я думаю, этот фестиваль рассчитан на людей, во-первых, которые любят барбекю, и во-вторых, которые готовят это блюдо. А поскольку я тоже умею готовить некоторые блюда из мяса в разных форматах, с удовольствием бы посмотрел на новые технологии изготовления. Было бы время – обязательно пошел. Наверняка на этом фестивале будут давать попробовать – это интересно. Сам я из «летнего» предпочитаю окрошку и рыбу в кляре.

Мастер-классы, тематические площадки и соревнования шеф-поваров, юниоров и любителей. Адрес: Екатеринбург, площадь 1905 года.

4 июня. Фестиваль «Казачий Спас»

– Всегда любопытно посмотреть на набор обычаев, ценностей и форм проведения досуга у разных народов и приверженцев особого типа культуры. Любопытное мероприятие с исторической, эстетической и познавательной точек зрения. Я бы поставил тройку, потому что пока это не входит в реестр моих интересов.

В программе концерт народных песен, традиционные казачьи забавы – игры с мешками, современный «мечевой» бой, городки и игра «Шапки». А также интерактивные площадки с выставками и мастер-классами для детей в взрослых. Адрес: Музей истории Невьянского края (Невьянск, сквер Демидовых, 3а).

4 июня, 20:00. Концерт группы «Руки Вверх»

– Если бы была такая возможность, я бы сходил только из-за названия. К сожалению, не знаю их репертуар и как они поют. Чем экзотичнее, парадоксальнее, эксклюзивнее название – тем больше вероятность, что я мог бы клюнуть. На самом деле я не потребляю творчество таких ансамблей, хотя песня «Леприконсов» «Хали-Гали, Паратрупер…» (напевает) привязалась и нет-нет да и появляется в моей памяти. Совершенно точно могу сказать, что мой любимый жанр – это дуэты, любые – из классики или популярной музыки. Например, Лучано Паваротти и Селин Дион «I Hate You Then I Love You». Или Андреа Бочелли с дамами – просто верх блаженства.

С этого концерта, перенесенного с 2020 года, начинается юбилейный гастрольный тур группы по России. Адрес: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5).

8 июня, 19:00. Спектакль «Дядя Ваня»

– Безусловно, пять. Желание сходить есть, и если бы достал билет, то – с удовольствием. Это же новая трактовка известной пьесы.

Гастроли Московского Губернского театра с пьесой по повести А.П. Чехова. Режиссер – Сергей Безруков. В ролях: Сергей Безруков, АнтонХабаров, Карина Андоленко, Диана Егорова и другие. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр-т Ленина, 1).

9 июня, 19:00. Концерт Дениса МАЦУЕВА

– Это выдающийся исполнитель! Интереснейшая личность, и побывать на этом концерте для меня было бы, безусловно, событием. И талантлив, и открыт, и энергичен, и симпатичен.

Сольный вечер пианиста. Программа концерта: Чайковский. «Времена года»; Григ. Соната ми минор; Рахманинов. Этюд-картина, ор. 39 № 2; Рахманинов. Соната № 2. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а).

Свой выбор – Вчера наступило лето, поэтому: вон из города! На берег, в лодку, взять в руки удочку и ждать, когда чебак, карась или окунь подойдет и заставит трепетать сердце рыбака. Я сам последний раз был на рыбалке еще 10 мая. Забросил удочку, долго сидел. Поймал одного чебака – больше не было. Плюнул, выбросил всю наживку, и на этом моя рыбалка закончилась.

Опубликовано в №94 от 02.06.2022