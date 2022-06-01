Артисты Михайловского театра исполнили "Лебединое озеро" в свердловской ОДКБ № 1

Акцию поддержали также уральские артисты, которые выступили перед детьми совместно с петербургскими солистами. Фото: Полина Зиновьева

В Международный день защиты детей у центрального корпуса Областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге прошла акция благотворительного проекта "Детское Лебединое". Артисты Михайловского театра исполнили для детей вторую карту "На озере" из авторской версии балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".

Организаторами мероприятия выступили руководитель благотворительного проекта, заслуженная артистка России Ирина Перрен и первый солист Михайловского театра Марат Шемиунов. Акцию поддержали также уральские артисты, которые выступили перед детьми совместно с петербургскими солистами.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Постановщики утверждают, что авторское либретто постановки адаптировано специально для детей. Спектакль, основанный на классической хореографии, является рассказом о судьбе художника, его жизни, любви и картинах.

"Художественный замысел проекта — оммаж творчеству Петра Ивановича Чайковского, а сама постановка приурочена к 180-летию со дня рождения великого композитора и является доступной для самых маленьких поклонников балета версией знаменитого спектакля "Лебединое Озеро", — уточняется в программе мероприятия.

Фото: Полина Зиновьева

Желающих увидеть постановку было очень много — перед главным корпусом больницы собралось несколько сотен человек, среди которых были не только дети, но и их родители. Некоторые зрители решили наблюдать за балетом с "бельэтажа" — через окна из своих палат.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

В конце представления детям памятные подарки. Юные ценители прекрасного также не оставили артисток без благодарности — девушкам подарили рисунки и аппликации, сделанные пациентами ОДКБ.

Фото: Полина Зиновьева