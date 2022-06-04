Жителей Екатеринбурга ждут на "Аrt-пикник"

Мероприятие стартует в ближайшие минуты. Фото: организаторы

Сегодня в парке имени Маяковского пройдет фестиваль досуга и развлечений "Аrt-пикник". Старт запланирован на 12:00.

Большой летний фестиваль с разнообразными творческими площадками будет ждать гостей весь день, до 20:00. Посетители парка могут петь, танцевать и запускать воздушных змеев. Участие в мероприятии бесплатное.

По данным управления культуры администрации Екатеринбурга, в течение дня в ЦПКиО будут работать следующие творческие локации:

Мода . Коллекции эксклюзивной и повседневной одежды от уральских дизайнеров и представителей ведущих брендов одежды.

. Коллекции эксклюзивной и повседневной одежды от уральских дизайнеров и представителей ведущих брендов одежды. Танцы . Открытая интерактивная площадка, где будут проходить мастер-классы от ведущих хореографов столицы Урала, флешмобы и танцевальная шоу-программа.

. Открытая интерактивная площадка, где будут проходить мастер-классы от ведущих хореографов столицы Урала, флешмобы и танцевальная шоу-программа. Эко-лаборатория . Фотозона из мха, шишек и сосновых спилов; мастер-классы по творчеству из природных материалов для детей и взрослых; полезные лайфхаки о бережном отношении к себе и планете.

. Фотозона из мха, шишек и сосновых спилов; мастер-классы по творчеству из природных материалов для детей и взрослых; полезные лайфхаки о бережном отношении к себе и планете. Игры . Здесь можно будет найти игры на любой вкус: интеллектуальные, подвижные, настольные.

. Здесь можно будет найти игры на любой вкус: интеллектуальные, подвижные, настольные. Рисунок . Раскраски для малышей, мастер-классы для взрослых. Кастомайзинг одежды — придание вещам индивидуальности с помощью, например, красок или ниток. Необходима регистрация.

. Раскраски для малышей, мастер-классы для взрослых. Кастомайзинг одежды — придание вещам индивидуальности с помощью, например, красок или ниток. Необходима регистрация. Дети . "Шаро-шоу" с несравненным Дюшей Веселкиным, "Театр на полянке", игровая программа "А кто такие фиксики?", музыкальная минутка с любимыми песнями и танцами, показ мультфильмов, мультимедийные игры, детская lounge-зона, творческая мастерская.

. "Шаро-шоу" с несравненным Дюшей Веселкиным, "Театр на полянке", игровая программа "А кто такие фиксики?", музыкальная минутка с любимыми песнями и танцами, показ мультфильмов, мультимедийные игры, детская lounge-зона, творческая мастерская. Русская изба . Атмосферная локация будет оформлена в традициях русского деревенского уклада с использованием экспонатов музея.

. Атмосферная локация будет оформлена в традициях русского деревенского уклада с использованием экспонатов музея. Оркестр+ . Новая локация от культурно-досуговых центров и Городского ресурсного центра "Оркестры ДШИ". В программе — ретротанцы под оркестр и выставка раритетных автомобилей.

. Новая локация от культурно-досуговых центров и Городского ресурсного центра "Оркестры ДШИ". В программе — ретротанцы под оркестр и выставка раритетных автомобилей. Главная сцена. Гостей ждет выступление оркестра UralBand под руководством заслуженного деятеля искусств России Александра Павлова, муниципального ансамбля танца и музыки "Иван да Марья" и лучших народных танцевальных ансамблей города. Завершит программу "Другой Оркестр" под руководством Александра Жемчужникова.

Отмечается, что фестиваль досуга и развлечений проходит в рамках XIV городского Форума культурно-досуговых учреждений "Екатеринбург — территория творчества".

Добавим, фестиваль развлечений "Art-пикник" также выйдет в прямой эфир. Смотреть трансляции можно тут.