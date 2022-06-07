Сергей Безруков проводит прослушивание на Свердловской киностудии. Фото

Сегодня актер просмотрит 40 екатеринбуржцев. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня известный актер Сергей Безруков проводит кастинг на Свердловской киностудии. Он набирает девушек и юношей от 16 до 19 лет в свою мастерскую во ВГИКе.

Отбор проходит в два этапа. В первом туре молодые таланты должны были заполнить анкету. По его итогам дальше прошли 40 человек, в том числе 22 девушки и 18 парней. Со всеми именами можно ознакомиться тут.

Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в 16:00 стартовал очный этап. Участникам необходимо было подготовить стихотворение, отрывок из прозы и песню.

Фото: Полина Зиновьева

В том числе звучали песни Владимира Высоцкого и современных исполнителей.

Фото: Полина Зиновьева

О том, когда участники отбора узнают, ждут ли их во ВГИКе, не уточняется. Однако данная информация могла быть сообщена в письмах, которые получили все принимающие участие в кастинге сегодня.

Добавим, Сергей Безруков снимался в картине Свердловской киностудии "Золото" (по роману Дмитрия Мамина-Сибиряка "Дикое счастье"). Сценарий писал уральский драматург Олег Богаев, режиссером выступил Андрей Мармонтов. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Андрей Мерзликин, Ирина Скобцева.