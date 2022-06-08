Уральские женщины и сибирские мужчины: кто чаще ходит в Эрмитаж

МТС на основе BigData, составила социально-демографический портрет посетителей крупнейшего в России художественного музея Государственный Эрмитаж, и трёх его культурно-выставочных центров в Казани, Екатеринбурге и Омске. Свои особенности нашлись в каждом из четырёх городов.

Big Data МТС проанализировала обезличенные агрегированные данные о посещаемости музея Эрмитаж и его филиалов в период с 1 по 29 мая 2022 года. Один из этих дней пришёлся на 21 мая, традиционную акцию «Ночь музеев».

В большинстве своём посетители центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге – это молодёжь в возрасте 25-34 лет (26%) и 35-44 лет (25%), а также их несовершеннолетние дети, не имеющие собственных sim-карт. Юные ценители прекрасного в возрасте 18-24 лет составляют 18% от общего числа. Примерно столько же (17%) посещений музея совершают и люди зрелого возраста 45-54 лет.

Выставка «Русский портрет XIX — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа», работающая в эти дни Екатеринбурге, интересна и людям старшего возраста. Посетители в возрасте 54-64 лет в мае составили 10% от общего числа. А счастливых обладателей пенсий, а значит и льгот при покупке билета, в возрасте 65+ аналитики МТС насчитали 4%. Такое соотношение возрастных категорий характерно и для Омского филиала Эрмитажа. В Петербурге же и Казани ценить шедевры мирового изобразительного искусства в среднем начинают чуть позже. Доля молодёжи в музеях этих городов чуть ниже, а возрастной публики – выше.

Среди абонентов МТС главный российский музей и его филиалы наибольшей популярностью пользуется у женщин. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге их 57% от общего числа посетителей, в Казани – 54%. И только «Эрмитаж-Сибирь», где в эти дни демонстрируется выставка из собраний Государственного Эрмитажа: «В сбруе легкой и красивой… Предметы парадного выезда XVIII – начала XX века», доля посетителей-мужчин составила 51%.

Больше половины посетителей филиалов Эрмитажа в Екатеринбурге и Казани имеют среднемесячный доход от 20 до 40 тысяч рублей. Еще треть любителей живописи в этих городах могут похвастаться зарплатой от 40 до 75 тысяч рублей. Доход в 75-150 тысяч имеют 4%.

Более 60% посетителей «Эрмитаж-Сибирь» получают до 40 т.р. В Санкт-Петербурге минимальный ежемесячный доход только у 44% ценителей Микеланджело и Родена. Большинство, стоящих в очереди в Эрмитаж, в месяц зарабатывает от 40 до 75 тысяч рублей, а ещё 6% имеют доход от 75 до 150 тысяч рублей в месяц. Богатых людей, зарабатывающих свыше 150 тысяч, в музеях всех четырёх городов не более 1 процента. Столько же посетителей, согласно Big Data, могут позволить себе встречу с высоким искусством, имея месячный доход ниже 20 тысяч рублей.