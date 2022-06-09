Роман Валов: «Предпочитаю слушать «мастодонтов» рока»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня у нас в гостях Роман ВАЛОВ, глава городского округа Сухой Лог.

С 1998-го по 2007 год Рома Валов работал учителем физкультуры в общеобразовательной школе №17 Сухого Лога, затем – директором в общеобразовательной школе №5. C 2017 года - глава городского округа Сухой Лог.

9 –10 июня, 18:30. Мюзикл «Сирано де Бержерак»

-Мюзиклы я посещаю, когда есть возможность, с удовольствием. Лично для меня это интересная форма донесения содержания художественного произведения. Кто-то воспринимает информацию визуально, кто-то через обоняние, а кто-то – через звуки. К сожалению, в силу своей занятости не всегда удается посещать такого рода мероприятия. Любителям мюзиклов стопроцентно бы рекомендовал сходить.

Премьера мюзикла по пьесе Эдмона Ростана. Режиссер Игорь Ладейщиков, композитор Владимир Баскин. Адрес: Свердловская детская филармония (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36).

С 11 июня. Шоу «БУРЛЕСК»

- Цирк актуален и сейчас – потому что все мы родом из детства. И даже взрослые наслаждаются акробатическими номерами, клоунскими шутками и дрессурой. А для ребенка основным способом получения информации является игровая деятельность, шутки, радость. Поэтому, если ребенок смеется от души, то для любого родителя это счастье – ни больше, ни меньше. Сколько бы ни посещал наш цирк – всегда аншлаги.

Сложные трюки, дрессура, спецэффекты, авторская музыка и эксклюзивные костюмы в новом шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе. Адрес: Екатеринбургский цирк (ул. 8 Марта, 43).

17 июня, 19:00. Закрытие филармонического сезона

Это событие пропускать нельзя. Когда я вижу живьем виртуозное владение музыкальным инструментом – просто нет слов. Каждый год на берегу реки Пышмы у нас проходит всероссийский фестиваль студенческой песни «Знаменка», и в один год хедлайнером стал филармонический оркестр. На природе я такого еще не слышал. Всем, кто еще сомневается, рекомендую сходить и послушать прекрасных артистов.

В программе концерта произведения Шопена и Стравинского. УАФО, дирижер Дмитрий Лисс, солирует на фортепиано Полина Осетинская. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38 а).

14 июня, 19:00. Концерт Хабиба Шарипова

Слушайте, здесь я бы поставил тройку. Помню, когда был подростком, тоже слушал музыку, которая не нравилась моим родителям. Ну, «Ягода-малинка», и что дальше? Когда в песне повторяется пять слов максимум – для меня это какое-то зомбирование в натуральном виде. Я не могу понять современную музыку.

Популярный блогер и тик-токер исполнит хиты «Грустинка», «Девчонка со двора», а также «Ягоду-малинку», набравшую на Youtube уже более 290 миллионов просмотров. Адрес: ДК Железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

11 июня, 16:00. Фестиваль «Урал Fresh Showcase»

Думаю, что с малого начинается большое. Рок я люблю, но слушаю «мастодонтов» в хорошем смысле – «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Кино». То есть легенд рока, в том числе уральского. Наши артисты тоже в свое время собирались на таких фестивалях, а теперь их слушают по всей стране. С одной стороны, да, надо развиваться молодым, а с другой – интересно узнать, о чем сейчас поет молодежь. Но любое искусство воспитывает. У меня 10-летняя племянница в этом году начала заниматься гитарой и теперь стала фанаткой группы «Кино». Эта музыка ее вдохновляет.

Фестиваль от екатеринбургского рок-клуба. 9 молодых коллективов и их андеграундный и авангардный взгляд на музыку. Адрес: Концерт-холл «Свобода» (Екатеринбург, ул. Черкасская, 12).

Свой выбор Свердловская область очень богата на мероприятия – на любой вкус, на любой возраст. Позитивное времяпровождение, да еще и с семьей либо с любимым человеком – это возможность не только получить эмоции, но и обсудить потом, что понравилось, а что нет. Самое главное – активная занятость человека – либо спортивная, либо культурная. Так что открываем афишу мероприятий, читаем «Областную газету», выбираем событие и идем!

Опубликовано в №99 от 09.06.2022