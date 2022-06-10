На Среднем Урале запустили новый тур по истории горнозаводской цивилизации

Нынешний памятник Петру I на Плотинке был восстановлен в 1992 году архитектором Геннадием Чехомовым по фотогрфиям постамента, возведенного императору в 1885 году. Фото: Станислав Мищенко

Сегодня в Екатеринбурге к 350-летию со дня рождения императора ПЕТРА I и ко Дню России стартовал первый тур по национальному Демидовскому маршруту. Он включает в себя три города: помимо уральской столицы, это Невьянск и Нижний Тагил.

В течение трех дней 20 туристов из Свердловской области, Башкирии, Перми и Челябинска познакомятся с наследием Петра I, который положил начало казенной промышленности на Урале, и династии Демидовых – основателей первых частных заводов в регионе. Начальная точка маршрута – памятник императору рядом с историческим зданием Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ на Плотинке – отсылает путешественников к Екатеринбургскому железоделательному заводу, который в 1723 году был основан по указу российского императора.

– В первой четверти XVIII века завод на Исети был самым крупным в Европе – в его состав входили более 30 производств. Именно он положил начало горнозаводской цивилизации, которая возникла на стыке государственно-частного партнерства. Вместе с развитием металлургии на Урале началось и становление городов-заводов. Если в средней полосе России города возникали вокруг небольших поселений, то в нашем регионе они создавались изначально по определенному плану. Екатеринбург был запроектирован на пустом месте и построен в той идеальной планировке, которая присуща крупнейшим европейским городам, – отметила директор музея архитектуры и дизайна УрГАХУ Елена Штубова.

Протяженность маршрута составляет 329 километров, он включает в себя поездки в комфортабельном автобусе, экскурсии по старинным и современным производствам, трехразовое питание и проживание в четырехзвездочных гостиницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

– Это путешествие по истории горнозаводской и промышленной славы городов Среднего Урала. Ведь именно здесь началось строительство металлургических заводов по изготовлению стали высшей пробы с фирменной маркой «Старый соболь», получившей впоследствии известность и признание во всем мире, – рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Марина Хлебникова.