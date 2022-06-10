«Все начинается с Петра»

Несмотря на то, что Екатеринбург – город сухопутный, воспитанники парусных флотилий «Каравелла» и «Флагман» продолжают славные мореходные традиции, идущие от петровских времен. Коллаж: Константин Девятов / Павел Ворожцов

По всей стране отмечается важная дата – 350 лет со дня рождения первого российского императора ПЕТРА ВЕЛИКОГО. Не остался в стороне и Екатеринбург, обязанный своему появлению указу государя от 1723 года. В столице Урала юбилею посвятили парусную регату, несколько исторических экспозиций и открытие Демидовского туристического маршрута.

Последний русский царь и первый император Пётр Романов сыграл колоссальную роль в становлении российского государства как ведущей европейской державы – именно после его преобразований в армии, флоте и государственном управлении с Россией стали считаться. Увлеченный идеями реформ, правитель во время Великого посольства по странам Европы путешествовал инкогнито и не сторонился самых простых работ, начиная от ремесла плотника на верфи в голландском городе Заандам и заканчивая кузнечным делом. Также он был прекрасным садовником, каменщиком, умел делать часы и рисовать. И даже… играть на фортепиано.

Многие из нововведений Петра мы используем и сейчас, рассказал «ОГ» директор департамента «Исторический факультет» УрФУ Александр Палкин:

– Благодаря Петру Алексеевичу мы празднуем Новый год 1 января, летоисчисление ведем от рождества Христова и ходим в европейской одежде. С именем первого императора связаны гигантские культурные изменения, но его личность во многом противоречива: повернул ли государь Россию на истинный европейский путь развития или свернул ее с истинного самобытного пути?

«Подлинные анекдоты Петра Великого» Якоба фон Штелина – не сборник юмористических зарисовок, а истории из жизни Петра. Фото: Полина Зиновьева

Масштабные преобразования Петра затронули русское государство – от Финского залива до Урала. Проследить связь царя-реформатора с развитием уральского региона решили в Свердловском областном краеведческом музее им. О.Е. Клера (СОКМ) совместно с Государственным архивом Свердловской области (ГАСО) на выставке «Памяти Петра I». Ведь именно с личностью императора связан бурный рост промышленности на Урале: начало знаменитым на всю страну заводам положил петровский указ 1697 года.

– Я уверена, что сейчас Пётр гордился бы нашим городом, – отмечает завотделом публикаций и использования документов ГАСО Ольга Никоян. – Екатеринбург по замыслу императора должен был стать воплощением регулярного упорядоченного города – идеалом эпохи Просвещения.

Реплика компа́са с солнечными часами – непременного атрибута морехода того времени. Фото: Полина Зиновьева

На экспозиции представлены предметы Петровской эпохи: книги из библиотеки Василия Татищева – ближайшего сподвижника Петра, письма и приказы об освоении Урала из собрания ГАСО, оружие и артефакты периода промышленного освоения Урала – например, вещи первых уральских рудокопов, добывавших железо для петровских заводов.

– Как говорила императрица Екатерина II: «В России к чему ни прикоснись – все начинается с Петра», – рассказывает недавно вступивший в должность гендиректор СОКМ Александр Емельянов. – Налоговая система, экономика, армия и флот – все это было преобразовано великим государем. Векторы развития, заложенные Петром, продолжаются в нашей стране и сегодня.

О приверженности делу Петра высказался и Президент России Владимир Путин, посетивший 9 июня в Москве выставку «Петр I. Рождение империи»: – Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять [суверенитет страны и ее исконные территории], и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят. Отметим, что после этих слов президент Финляндии Саули Ниинистё, планировавший поужинать с королем Швеции Густавом XVI на Аландских островах в Балтийском море, отменил встречу и вернулся в Хельсинки, сообщила газета Daily Mail.

Витрина по мотивам петровской Кунсткамеры. Фото: Полина Зиновьева

Оригинальный закладной крест из плотины Билимбаевского завода, основанного в 1733 году. Фото: Полина Зиновьева

Боль студентов петровских времен (и нынешних тоже) – учебник математического анализа. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева