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Культура
22 июня 2022, 17:35

На встрече выпускников КВН-2022 в Екатеринбурге выступят четыре команды

  Юлия Пастух
КВН

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Встреча выпускников КВН-2022, которую проведет Александр Масляков, пройдет в Екатеринбурге 15 июля 2022 года. В настоящее время список команд-участников уже определен.

На сцену Екатеринбург-ЭКСПО выйдут "Русская Дорога" из Армавира, "Вятка" из Кировской области, сборная Снежногорска (ЗАТО Александровск, Снежногорск, Мурманская область) и команда "Раисы" из Иркутска.

Команды-ветераны сразятся в традиционных конкурсах: "Приветствие", "Разминка", "Студенческий театр эстрадных миниатюр" и "Музыкальное домашнее задание". Вести шоу будет основатель КВН Александр Масляков.

Напомним, шоу будут транслировать на Первом канале

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Областная газета Свердловской области

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