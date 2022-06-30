Культурная и туристическая программа ИННОПРОМа-2022

Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге с 4 по 7 июля пройдет Международная выставка ИННОПРОМ-2022. В первую очередь это событие промышленное, но традиционно на нем будет место и культурной программе, в нынешнем году она очень насыщена. Некоторые мероприятия стартуют чуть раньше деловой программы выставки, поэтому у участников и гостей ИННОПРОМа будет возможность целиком посвятить это время искусству и туризму.

1–3 июля. Концертный марафон классической музыки «Безумные дни»

Фестиваль в этом году пройдет в Свердловской филармонии, в Екатеринбургском театре юного зрителя, Доме музыки, Камерном театре и концертном зале Маклецкого.

Тема «Безумных дней-2022» – «Первые романтики», это музыка композиторов начала XIX века: Шопена, Шумана, Мендельсона,Листа и других. Участие в масштабном фестивале примут 500 исполнителей из нашей страны и других государств. Старт музыкальному марафону дадут завтра, 1 июля, в 13:00 в Саду Вайнера.

1–2 июля. Уральский фестиваль сплава «Чусовая России»

На фестивале в селе Чусовом Шалинского района будут действовать 10 площадок с разными активностями – от соревнований по рыбной ловле до праздника Иван-чая. В этом году мероприятие посвящено 300-летию пуска Демидовыми пильной мельницы в селе Шайтанка (ныне Чусовое) и 90-летию Шалинского района, поэтому к участникам фестиваля присоединился Международный Демидовский фонд со своей Широкой Демидовской ярмаркой. Всего организаторы ожидают порядка 2000 участников и гостей.

1 июля. Старт Международного фестиваля уличного искусства Stenograffia

Событие проводится в Екатеринбурге с 2010 года, и помогает переосмыслить окружающее пространство: уличные художники получают возможность разрисовать здания города. В честь открытия фестиваля в 22:00 в Музее андеграунда (ул. Добролюбова, 4) представят спектакль про стрит-арт «Заборы». Также в афише – кинопоказы, экскурсии, встречи с художниками и др.

4–7 июля. Фестиваль Уральской кухни

Масштабный гастрономический Фестиваль Уральской кухни, в котором принимают участие тридцать заведений Екатеринбурга и области. В меню блюда исключительно из местных продуктов. Кроме того, в программе мастер-классы от шеф-поваров, они пройдут непосредственно на площадке ИННОПРОМа.

4–7 июля. Промышленные экскурсионные туры

Туристические поездки на ЕВРАЗ (Нижнетагильский металлургический комбинат), завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» (Екатеринбург), Уралхиммаш (Екатеринбург). Также организаторы приглашают на недавно получивший статус национального «Демидовский маршрут» – путешествие по истории горнозаводской и промышленной славы городов Среднего Урала (тур по программе второго дня: Екатеринбург – Невьянск – Быньги – Верхние Таволги – Екатеринбург).

7 июля. Открытие фестиваля Open Air Fest

В этот день в Литературном квартале Екатеринбурга выступит ансамбль «Изумруд» с программой «Дорога к солнцу». Гости услышат классику, этнику, джаз, блюз и арт-рок. Музыканты сыграют хиты групп Radiohead, Nirvana, Muse, а также произведения романтиков Парижа и композиции из известных кинофильмов.