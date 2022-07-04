Сабли, танцы и чак-чак: областной Сабантуй посетило несколько тысяч свердловчан

В воскресенье в Сысертском городском округе состоялся областной Сабантуй. На 15-ти гектарах конно-спортивного клуба «Белая лошадь» в селе Кадниково гостей праздника ждали национальные угощения татар и башкир, народные забавы и традиционные спортивные состязания – от перетягивания каната до тюркской борьбы на поясах «Корэш».

Уже с самого утра на большом поле было многолюдно. То тут, то там мелькали разноцветные тюбетейки – и хоть Сабантуй изначально татаро-башкирский праздник, он уже давно стал многонациональным, а с 2002 года его включили в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

Кумыс и солнце, день чудесный

Многочисленные народные подворья пестрили яркими узорами национальных орнаментов и костюмов. Около каждого шатра обязательно стояла сцена, на которой выступали разные коллективы. На башкирском подворье представили выставку кубызов (музыкальный инструмент, распространенный по всему миру, тюркское название варгана. – Прим. «ОГ»), здесь же наливали кумыс и угощали баурсаками – сладкими хлебными палочками, обжаренными во фритюре. Одной из первых побывать в подворьях удалось председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной – ее угостили чак-чаком, дали подержать настоящую саблю, а затем она неожиданно для всех поздравила собравшихся на татарском языке.

Пирог на первое, а хворост – к чаю. Фото: Павел Ворожцов

На татарском подворье, которое в этом году организовывал Лаишевский муниципальный район республики Татарстан, угощали копченой рыбой, чаем и, конечно же, чак-чаком. А для сытых были устроены традиционные народные забавы, вроде битья горшка с завязанными глазами, бега с коромыслом и мяча в клетке.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

К слову, о еде. Ароматы жареного мяса и плова начинали манить еще до того, как ты подходил к полю. Точек с питанием подготовили много, но немало было и желающих перекусить, поэтому ожидание в очереди за угощением могло растянуться на час. Мест за столами всем не хватало, поэтому некоторые гости располагались прямо на траве, благо погода позволяла.

Гости могли самостоятельно перетереть зерно в муку а потом приготовить из нее кашу. Фото: Павел Ворожцов

Автомобиль(и) для батыра

Чуть поодаль находились спортивные площадки, где выявляли абсолютного батыра в борьбе «Корэш» и человека с «самым сильным рукопожатием» (армрестлинг, конечно же). За борьбой на поясах увлеченно следили мужчины и женщины, собравшиеся вокруг ковра: после удачного броска раздавались выкрики «два балла!», а после неудачного – свист. На финальном поединке число болельщиков пополнили губернатор Евгений Куйвашев, президент Татарстана Рустам Минниханов и зампредседателя Государственного Собрания — Курултая республики Башкортостан Тамара Тансыккужина. В схватке за ленту «абсолютного батыра Сабантуя» победил борец из Татарстана Радик Салахов. Позднее ему вручили традиционный приз – живого барана, а также ключи от автомобиля. Интересно, что этот батыр уже владеет целым автопарком (а вот сохранилось ли у него стадо баранов – сомневаемся): ранее Радик Салахов выигрывал на Сабантуях в Татарстане три автомобиля (в 2016-м, 2021-м и 2022-м) и мотоцикл (в 2022-м).

Милый барашек на плечах у Радика Салахова уже чует запах костра. Фото: Павел Ворожцов

Совсем рядом стояли «три бревна» – вертикальное, горизонтальное и наклонное. Каждый из аттракционов пользовался популярностью, но больше всего людей наблюдало за вертикальным. Добравшемуся до самого верха полагался солидный денежный приз, однако пока мы находились на Сабантуе, только один человек забрался чуть выше середины. Впрочем, нам сказали, что и утром был лишь один ловкач, который смог покорить вершину.

Сколько желающих пытались добрать до верхушки, но только некоторые добрались даже до середины пути. Фото: Павел Ворожцов

Рэхим итегез* на Урал!

Высокие гости Сабантуя не только оценили по достоинству праздник, но и с пользой провели время – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент республики Татарстан Рустам Минниханов утвердили план совместной работы на ближайшие три года по двум десяткам направлений. Это и инвестиционное сотрудничество, и взаимодействие в сферах экологии, здравоохранения, культуры и аграрной политики.

«Свердловская область и республика Татарстан занимают лидерские позиции в социально-экономическом развитии среди регионов России. Мы давно и успешно развиваем взаимовыгодные экономические, гуманитарные и дружеские связи с нашими партнерами из Татарстана, – сказал Евгений Куйвашев. – С каждым годом [Сабантуй] собирает все больше гостей. Я очень благодарен нашим друзьям из республики Татарстан, республики Башкортостан за то, что разместили здесь свои подворья, за то, что рассказывают про свои культуры. Урал был и есть регионом, который сохраняет традиции и всегда устремлён в будущее. С праздником всех, и добро пожаловать на Урал!»

*«Добро пожаловать» на татарском

В соревнованиях по конкуру учитывались чистота прохождения трассы и скорость. Фото: Павел Ворожцов

Игра на кубызе Фото: Павел Ворожцов

Посетители Сабантуя с увлечением смотрят за выступающими на сцене народными коллективами. Фото: Павел Ворожцов