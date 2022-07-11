Встречу выпускников КВН в Екатеринбурге проведет Валдис Пельш

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В МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" 15 июля состоится встреча выпускников "Клуба веселых и находчивых". По традиции мероприятие должен был провести Александр МАСЛЯКОВ, однако организаторы сообщили, что он не сможет прибыть в столицу Урала. Заменит Александра Маслякова Валдис Пельш.

"Александр Васильевич Масляков не сможет прибыть 15 июля в Екатеринбург по непредвиденным причинам", – сообщили представители АМИК. По информации организаторов в столице Урала, вести встречу выпускников КВН будет шоумен и телеведущий Валдис Пельш.

Напомним, Валдис Пельш уже провел одну из игр Высшей Лиги КВН в начале 2022 года.

В этом году во встрече выпускников примут участие следующие команды: "Вятка", Кировская область и "Раисы", Иркутск (разделили титул чемпионов КВН 2018 года), "Русская Дорога", Армавир (чемпион КВН 2020 года) и Сборная Снежногорска (дважды финалисты Высшей лиги КВН 2019 и 2020 годов). Им предстоит сыграть в конкурсах: "Приветствие", "Разминка", "СТЭМ" и "Музыкальное домашнее задание".

Ранее организаторы объявляли, что оценивать выступления участников будет телеведущий Валдис Пельш (его, конечно же, заменят), а также актер, продюсер, капитан легендарной команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков.

Сегодня появилась информация, что в состав жюри также вошли: ведущая Алла Михеева, певица Ирина Дубцова, актер Александр Олешко, композитор Сергей Жилин.