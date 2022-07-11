Мы продолжаем КВН

Фото: Павел Ворожцов

В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 15 июля состоится Встреча выпускников Клуба веселых и находчивых. Столица Урала примет событие уже в третий раз. По традиции мероприятие должен был провести Александр МАСЛЯКОВ (уроженец Свердловска), однако организаторы сообщили, что он не сможет приехать. Заменит легендарного ведущего Валдис ПЕЛЬШ. В жюри конкурса в том числе войдет актер, экс-капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей РОЖКОВ.

По правилам к игре под названием «Встреча выпускников» допускаются только финалисты Высшей лиги КВН. Впервые событие прошло в Екатеринбурге в 2019 году – тогда за кубок боролись команды «Уральские пельмени», «Город Пятигорск» и «Камызяки». В 2020-м игру перенесли из-за ситуации с коронавирусом, и запланированное мероприятие состоялось в 2021 году – в столице Урала выступили «Вятка», «Азия-Mix» и «Борцы. Северный десант».

В этом году в «Екатеринбург-ЭКСПО» приедут следующие команды: «Раисы», Иркутск и «Вятка», Кировская область (разделили титул чемпионов КВН 2018 года), «Русская Дорога», Армавир (чемпион КВН 2020 года) и Сборная Снежногорска (дважды финалисты Высшей лиги КВН 2019 и 2020 годов). Им предстоит сыграть в конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «СТЭМ» и «Музыкальное домашнее задание».

Организаторы уже объявили, что оценивать выступления участников должны были в том числе актер, продюсер, капитан легендарной команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков и телеведущий Валдис Пельш. Но сегодня стало известно, что Александр Масляков не приедет в столицу Урала, поэтому Валдис Пельш проведет эту игру вместо него.

«Александр Васильевич Масляков не сможет прибыть 15 июля в Екатеринбург по непредвиденным причинам», – сообщили представители АМИК (объединение «Александр Масляков и компания»).

Напомним, Валдис Пельш уже провел одну из игр Высшей Лиги КВН в начале 2022 года.

Также сегодня были названы имена остальных членов жюри. К Андрею Рожкову в составе судейской коллегии присоединятся: ведущая Алла Михеева, певица Ирина Дубцова, актер Александр Олешко, композитор Сергей Жилин.

На игре будет вестись запись для Первого канала. Как правило, Встреча выпускников выходит в эфир в конце августа.