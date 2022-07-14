Сергей Пронь: «Спарринг-партнером для жены в боях без правил не стал. У трубачей своя спортивная подготовка»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Сергей ПРОНЬ, трубач, композитор, заслуженный артист России, победитель международных джазовых фестивалей, лауреат премии губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства.

15 июля, 19:00. Встреча выпускников КВН

– Я не такой ярый поклонник, но кое-что в КВН мне нравится. Задор, напор и остроумие. Команды, которые приедут, уже не знаю, но вот за «Уральские пельмени» болел. Даже не из патриотических побуждений, объективно «Пельмени» были, да и остаются на первом плане. А то, что Встреча выпускников пройдет именно в Екатеринбурге, и у свердловчан появится возможность побывать на игре – увидеть живой процесс, это здорово.

В этом году в столицу Урала приедут команды: «Раисы», «Вятка», «Русская Дорога» и Сборная Снежногорска. Вести игру будет Валдис Пельш. В жюри: актёр, шоумен Андрей Рожков, ведущая Алла Михеева, певица Ирина Дубцова, актер Александр Олешко, композитор Сергей Жилин. Адрес: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Экспо Бульвар, 2​​​).

15 июля, 18:30. Концерт колокольных звонов

– Я учился в Уральской консерватории, где находилась единственная кафедра колокольного звона. Знал Александра Ерешко – основателя этой кафедры, предводителя русского колокольного звона. Я и сам пробовал. Это очень интересная штука, ее надо возобновлять. Колокол, как и труба кстати, очищает воздух – при звучании вредные вещества осаждаются вниз. Понятно, что колокольная музыка не для всех, но срезонировать с ней, значит пустить в свой организм положительные вибрации, которые сами тебя очистят. Рекомендую.

В рамках фестиваля православной культуры "Царские дни" состоится концерт звонарей. В программе также примут участие оркестр Центрального военного округа и хор храма "Большой Златоуст". Адрес: храм «Большой Златоуст» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17 А)

15 июля, 17:00. Турнир по кикбоксингу RCC: FAIR FIGHT

– У меня жена несколько лет занималась боями без правил. Но на днях мы родили сына, поэтому она на время оставила эту историю (улыбается). Спарринг-партнером для супруги не стал, все-таки занимаюсь своей профессией, а она, знаете ли, тоже имеет спортивную составляющую. Для трубача дыхание, пресс, тонус мышц – очень важны. Поэтому делаю специальные упражнения, качаюсь.

К турниру по кикбоксингу отношусь положительно, так как люди, занимающиеся подобными видами спорта, очень целеустремленные. Там нет дутых персонажей, а то, что ты можешь – для всех очевидно. И тебя за это ценят.

На турнире RCC: Fair Fight 18 соберутся все топовые кикбоксеры России. Адрес: Академия единоборств РМК (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 121 А).

20 июля – 12 августа. III Уральская триеннале декоративного искусства

– Раньше был необычный жанр – мне предлагали озвучивать выставки. Мы ходили в галереи с выдающимся саксофонистом Игорем Паращуком и передавали звуками наши впечатления от картин. Одна из самых ярких в этом смысле была выставка Рериха, а первый эксперимент мы вообще сделали больше 30 лет назад, когда Свердловск только-только стал открытым городом, приехали иностранцы… Так что изобразительное искусство мне не чуждо. А что касается триеннале, то познакомиться со взглядами современного человека, который по-своему решает художественный образ, очень любопытно.

В столице Урала в третий раз пройдет масштабный форум-выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Зрители смогут увидеть работы более 400 художников в самых разных техниках - от керамики до металла и ювелирного искусства. Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, ул. Горького, 4 А).

21–24 июля, 18:00. Шоу каскадеров

– У нас как каскадеры иногда себя ведут и те, кто не принадлежит к этой касте (смеется). Я сам вожу машину, и конечно, как и многие, попадаю в экстремальные ситуации из-за пробок и тех, кто не соблюдает правила. В одной из моих программ – «Точка возврата» – пьеса называется «Встречное движение», и посвящена она как раз автомобильному Екатеринбургу. Думаю, предложенное шоу интересно, но в первую очередь рассчитано на молодежь.

Опасные трюки с огневыми пулеметами, бои легковых авто с бигфутом, сбивание машин, прыжки на высокой скорости в горящие кольца, дрифт, пиротехнические спецэффекты, а также уникальное шоу автотрансформеров. Адрес: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5).

СВОЙ ВЫБОР – Клуб Everjazz уже точно зарекомендовал себя как место, куда нельзя не сходить. Сейчас там идет серия программ-посвящений, и 15 июля будет вечер Луи Армстронга. Гений американского джаза, который стал играть в новой ритмической организации, ее назвали свинг. Это драйв, настроение. Тех, кто любит такую музыку, приглашаю на наш концерт – выступление квартета Сергея Проня с замечательной певицей Анастасией Гаевой.

Опубликовано в №123 от 14.07.2022