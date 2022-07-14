Известные команды КВН выступили в военном госпитале Екатеринбурга

Команды КВН показывали миниатюры. Фото: пресс-служба ЦВО

В военном госпитале Екатеринбурга, где проходят лечение и реабилитацию участники спецоперации на Украине, состоялось выступление команд КВН — "Русская дорога" (Армавир, чемпион Клуба веселых и находчивых 2020 года) и Сборная Снежногорска (Мурманская область, финалисты Высшей лиги 2019 и 2020 годов). Они показали более 20 миниатюр.

Капитан первой команды Алексей Кривеня отметил, что важно поддерживать военнослужащих в непростое время. По его мнению, бойцам необходимо дать возможность переключиться и выдохнуть.

"Мы показали свою лучшую программу, ранее мы ее показывали в различных городах. У нас есть традиция, что на каждое мое выступление мы разыгрываем сценку, где якобы приезжает мой родственник. Сегодня для военнослужащих мы показали сценку с дядей, который служит в одной из воинских частей в Екатеринбурге", — рассказал Алексей Кривеня.

Ранее в военном госпитале в столице Урала выступили заслуженные российские певцы Григорий Лепс, Олег Газманов, Юлия Чичерина и Сергей Безруков. Артисты исполнили знаменитые хиты.

Напомним, обе команды, выступавшие в госпитале, примут участие в предстоящей "Встрече выпускников КВН". Вместе с ними на сцену МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" уже завтра, 15 июля, выйдут "Вятка" и "Раисы" (разделили титул чемпионов КВН 2018 года). Им предстоит сыграть в конкурсах "Приветствие", "Разминка", "СТЭМ" и "Музыкальное домашнее задание". Мероприятие проведет Валдис Пельш.