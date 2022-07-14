В Свердловской области утвердили новые меры поддержки кинотеатров

Новая мера поддержки была предусмотрена свердловским правительством. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские кинотеатры включены в список предприятий, для которых предусмотрена отсрочка по уплате авансовых платежей по налогу на имущество за I–III кварталы до 31 декабря 2022 года. Соответствующее постановление в ходе сегодняшнего заседания регионального правительства подписал глава Среднего Урала.

Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Как отметил гендиректор областного фильмофонда Николай Михайлов, данная мера поддержки полезна для тех кинотеатров, которые являются собственниками помещений.

Напомним, ранее срок уплаты авансовых платежей по налогу был продлен для "Уральских авиалиний". Такое решение призвано обеспечить стабильность ведения финансово-хозяйственной деятельности субъектами предпринимательства на территории Среднего Урала. А также направить временно высвободившиеся денежные средства на погашение текущих обязательных платежей (заработная плата, коммунальные услуги).