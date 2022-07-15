В Екатеринбурге прошла Встреча выпускников КВН-2022

В Екатеринбурге выступили три команды. Фото: Павел Ворожцов

В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» уже в третий раз собрались выпускники Клуба Весёлых и Находчивых. Три команды представили свои яркие номера.

На сцену вышли команды «Русская Дорога» из Армавира, «Сборная Снежногорска» (Мурманск – столица Арктики) и команда «Раисы» из Иркутска. Они сражались в традиционных для клуба конкурсах.

Как было известно заранее, президент международного союза КВН и постоянный ведущий программы Александр Масляков не смог приехать на игру. Его заменил шоумен и телеведущий Валдис Пельш.

Валдис Пельш. Фото: Павел Ворожцов

Команды оценивало жюри, в которое вошли телеведущая Алла Михеева, актер Александр Олешко, композитор и дирижер Сергей Жилин, капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, а также капитан команды «Сок» из Самары, бывший игрок клуба, артист Дмитрий Колчин.

– Концерт был прекрасный, – отметил после игры Александр Олешко. – Это было талантливо, это было интересно. Такой огромный зал, такую аудиторию не заставишь смеяться успехами вчерашнего дня. Зритель требует ощущений. И все, кто выходил на сцену в очередной раз сдавали экзамен.

На игре велась запись для Первого канала. Как правило, Встреча выпускников выходит в эфире в конце августа.

Алла Михеева. Фото: Павел Ворожцов

Андрей Рожков. Фото: Павел Ворожцов