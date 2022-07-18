Встретились, пошутили

Сборная Снежногорска «Мурманск – столица Арктики», «Раисы» из Иркутска и «Русская Дорога» из Армавира в этот раз выступили в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на сцене МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в третий раз собрались выпускники Клуба Веселых и Находчивых. Команды выдали яркое шоу, за которым наблюдало почти 5000 человек и корреспондент «Облгазеты» Петр КАБАНОВ.

Выпускники Клуба (бывших КВНщиков, как известно, не бывает) впервые собрались на Урале в 2019-м. Тогда формат так всем приглянулся, что было решено проводить встречи, как и полагается, каждый год. В 2020-м помешала пандемия коронавируса, и встречу провели год спустя.

Сейчас никаких помех нет. Даже масочный режим на Урале отменен, и в зале все cмогли вздохнуть свободно. Посмотреть на Встречу выпускников собрался полный зал. Выступали три команды – «Русская Дорога» из Армавира, Сборная Снежногорска «Мурманск – столица Арктики» и команда «Раисы» из Иркутска.

К сожалению, президент международного союза КВН, постоянный ведущий программы и уроженец Свердловска Александр Масляков «по непредвиденным причинам» не смог приехать в Екатеринбург. Вместо него встречу провел Валдис Пельш. Участников оценивали телеведущая Алла Михеева, актер Александр Олешко, композитор и дирижер Сергей Жилин, капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, а также капитан команды «Сок» из Самары, бывший игрок клуба, артист Дмитрий Колчин.

Валдис Пельш уже провел одну из игр Высшей Лиги КВН в начале 2022 года. В минувшую пятницу он вновь стал ведущим Клуба. Фото: Павел Ворожцов

С Валдисом Пельшем, к слову, был связан забавный эпизод вечера. Объявляя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который присутствовал в зале, ведущий поставил ударение не на тот слог. Зал хором подсказал – Валдис не прав.

Кроме него посмотреть на чемпионов пришли и первые лица Среднего Урала, среди которых председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, первый заместитель главы региона Алексей Шмыков. Был замечен хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк.

Встречу выпускников Клуба Веселых и Находчивых посетили первые лица Свердловской области Фото: Павел Ворожцов

Встреча выпускников КВН проходит на Урале в особой атмосфере. Команды специально пишут шутки с местным колоритом. То про Бориса Ельцина пошутят, про сквер у театра Драмы, то про «Уральских пельменей», то про футбольный «Урал». «Прошлись» и по острой повестке последнего времени – про танцы в лицее №12, про импортозамещение, про Ельцин Центр, про Владимира Соловьева.

На каждую «региональную» шутку зал бурно реагировал. Команды выкладывались на сцене почти три часа. Жаль, что все детали (равно как и победителя) раскрыть не можем – выпуск был отснят и должен выйти на Первом канале ориентировочно в конце августа. Но можно сказать, что Встреча выпускников получилась смешной и совершенно эмоциональной. Ведущий Валдис Пельш это четко сформулировал: «Давно такого сумасшествия не наблюдал».

Этот драйв отметили и члены жюри, с которыми удалось поговорить после. Так, Александр Олешко сказал, что все было талантливо и интересно.

Александр Олешко. Фото: Павел Ворожцов

– Такой огромный зал, такую аудиторию не заставишь смеяться успехами вчерашнего дня. Зритель требует ощущений. И все, кто выходил на сцену, в очередной раз сдавали экзамен, – сказал актер и ведущий.

– Атмосфера была просто замечательной! Настоящей, – отметил Эдгард Запашный. – Люди получили удовольствие, смогли отвлечься от каких-то проблем. Забыть, что последние два года отличались от всего того, что мы с вами переживали. Это был праздник. А праздника сейчас сильно не хватает. Со сцены много шутили про импортозамещение. А КВН – это и есть наш продукт! Это великая игра.

На Встрече выпускников КВН был полный зал. Фото: Павел Ворожцов