От горшка два куска: под старинной усадьбой в центре Екатеринбурга раскопали культурный слой XIX века

При раскопках под слоем дерна обнаружили не только предметы быта XIX века, но и установили, что даже двор усадьбы был замощен гранитными плитами – в то время Екатеринбург утопал в грязи. Фото: Павел Ворожцов.

На площадке строящегося дома на улице Хохрякова археологи обнаружили остатки хозяйственных построек, датируемых второй половиной XIX века, и более 12 тысяч предметов. Среди находок посуда, монеты, игральные фишки, части фарфоровых кукол и даже украшения. Корреспондент «ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ побывал на месте раскопок, своими глазами увидел старинные фундаменты, находки и посмотрел, как работают археологи.

Во время подготовки к строительству нового ЖК строители наткнулись на культурный слой XIX века и обратились к археологам, чтобы те исследовали площадку подробнее. Сто лет назад на участке располагалось сразу два домовладения. Дом № 64 по улице Хохрякова принадлежал мещанину Максиму Медведеву – в ансамбль входили усадьба, баня и, собственного говоря, уцелевшая мелочная лавка (а не молочная, как написано на охранной табличке). Хозяйственные постройки до настоящего времени не сохранились. Дом же № 68 принадлежал Дарье Башуровой и также включал в себя бани, каретный гараж и два флигеля. Сейчас от усадьбы осталась только кирпичная часть из одной стены.

Фото: Павел Ворожцов

Наследие под ногами

Во время раскопок выяснилось, что под грудами мусора – застройщик вывез 200 кубометров – находятся фундаменты тех самых хозяйственных построек и канализационных сооружений. Археологи слой за слоем откопали площадь в 1200 кв. метров и наткнулись на множество находок.

С инженерной точки зрения интерес представляет так называемый кессон: приусадебные участки между Радищева и Хохрякова располагались под уклоном, и, чтобы предотвратить затопление водой, была сооружена деревянная клеть глубиной около шести метров, в которую и уходила вода. В эту же клеть от фундамента хозяйственной постройки ведет деревянная труба, с помощью которой можно было сливать сточные воды не выходя из помещения. Археологи предполагают, что на этом месте могла стоять баня или сарай.

Так выглядит кессон. Сзади виднеются остатки деревянной водосточной трубы. Фото: Павел Ворожцов

Сами фундаменты сложены из больших гранитных камней, которые скреплены известью. Работающие на площадке строители удивлялись, как хорошо они сохранились. Впрочем, раньше строили на века – обычная практика была ставить новый дом на месте старого. Так и здесь – камни опираются на более ранний слой из кирпичей. Правда, часть основания уходит под расположенный на границе участка паркинг и изучить его нет возможности.

– При строительстве паркинга в 2000-е годы было утеряно примерно 15 метров фундамента, – рассказывает руководитель раскопок Екатерина Трофимова. – Но случилось так, как случилось. Охранная археология на начало XXI века была еще недостаточно развита.

Из-за раскопок строительство сдвинулось на год – новый ЖК должны были построить уже в этом году. Как отмечают в компании «УГМК-Застройщик», после изучения археологами территория будет застроена, а остатки дома Башуровой и мелочную лавку Медведева отреставрируют.

– Гранитные камни фундаментов могут использоваться при реставрации других объектов. Они не пропадут – желающие точно найдутся, – поделилась генеральный директор Уральского центра проектирования и реставрации Татьяна Аличкина. – В этом проекте мы стремимся воссоздать исторический облик, по крайней мере, наружного фасада, а внутри объекты будут приспособлены под современное использование.

Отмыть, подписать, склеить

А пока же внутри дома № 64 по Хохрякова снова кипит жизнь – в одной части для рабочих обустроили бытовку, в другой – сушатся бревна от верхней части кессона, а в двух других комнатах расположились археологи.

Здесь происходит очистка и сортировка. Фото: Павел Ворожцов

В первой комнате вдоль стен стоят стеллажи с артефактами. На первый взгляд, здесь ничего ценного – какие-то кости, деревяшки. Но для археолога это настоящий клад, ведь такие предметы могут рассказать о том, как питались в ту эпоху, поведать о быте человека. Среди коричнево-черной массы вдруг попадается рюмка, почти не побитая, фарфоровая чашка с частью блюдца. Некоторые вещи выглядят совсем как новые – будто только вчера пользовались. Здесь – комната первичной обработки находок. Три девушки приводят их в надлежащий для дальнейшего изучения вид. Одна перебирает глиняные черепки, осколки стекла, кости животных и компонует их по типу материала. Другая отмывает артефакты от земли и передает третьей, которая собирает предметы в пакетики – согласно месту их обнаружения на плане раскопа. Какие-то вещи удается достать из земли целыми, но чаще всего под гнетом земли они разрушаются и приходится заниматься кропотливым трудом по комбинации разных частей, чтобы установить, например, что вот эти черепки – от одного горшка.

Во второй комнате каждый найденный кусочек маркируют. Фото: Павел Ворожцов

Этим занимаются уже в другой комнате. Здесь каждой стекляшке, каждому фрагменту присваивается номер, а затем их пытаются склеить в единое целое.

– В археологии есть правило – все, что склеивается, должно легко расклеиваться, – поделилась тонкостями своей работы лаборант Кристина Зудихина. – Каждый фрагмент шифруется, потому что при транспортировке может отвалиться часть склеенного горшка, и если бы мы присваивали номер только целой находке, то не смогли бы найти этот кусочек.

Конечно, самые ценные и интересные находки описали в первую очередь. Например, при раскопках было найдено большое количество дореволюционных монет и посуды, и поговаривают, что на дне колодца нашли даже золотую сережку – видимо, кто-то уронил, когда набирал воду. Всего археологи уже зашифровали 12 тысяч вещей, но в итоге их число вырастет еще на несколько тысяч. Самые интересные предметы отправятся в музейную коллекцию, а вещи советской эпохи и неустановленного предназначения – перезахоронят.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов