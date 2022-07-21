В Екатеринбурге продлили арт-маршрут "Стенограффии"

Стрит-арт линия стала неотъемлемой частью Екатеринбурга. Фото: Антон Улатов, предоставлено пресс-службой фестиваля "Стенограффия"

Экскурсионная линия Street art line в Екатеринбурге преобразилась. Она стала длиннее и в двух местах превратилась в элементы благоустройства: скамейки, качели, урны и клумбы.

Арт-маршрут появился в 2020 году в рамках фестиваля "Стенограффия". Тогда он объединил 29 объектов уличного искусства, которые были созданы на фестивале в разные годы. Протяженность линии составляла около 9 километров.

В этом году проект претерпел изменения. Количество арт-объектов стремится к 40, а длина маршрута — к 10 км. По городу появляются таблички с QR-кодами о работах. Около БЦ "Рубин" и у ТЮЗа установлены малые архитектурные формы.

Фото: Алена Скала, предоставлено пресс-службой фестиваля "Стенограффия"

"Эксперимент, который мы запустили в 2020 году, оказался успешным: стрит-арт линия стала неотъемлемой частью Екатеринбурга. Она была добавлена на официальные карты города. Теперь это маршрут, по которому водят экскурсии профессиональные гиды. В этом году линия стала частью комфортной городской среды, преображая собой пространство и делая жизнь екатеринбуржцев более комфортной и яркой", — отметила руководитель "Стенограффии" Анна Клец.

Street art line стала уникальным проектом как для Екатеринбурга, так и для всей страны. В России больше нет линий, которые бы могли провести человека по значимым объектам уличного искусства, заявляют организаторы фестиваля.

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