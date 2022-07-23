Юная екатеринбурженка представит Россию на международном конкурсе

В 2022 году музыкальный цикл фестиваля посвящен Году детей в Казахстане. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Ученица екатеринбургского лицея имени Дягилева Вероника Крутикова представит Россию на международном фестивале The Planet of ART в Казахстане. Она победила в отборочном туре в номинации "Хореография".

Всего участие в отборе приняли более 3 000 детей от 12 до 18 лет из Азербайджана, России и государств Центральной Азии. Помимо хореографии конкурс включает такие номинации, как вокальное, инструментальное искусство.

По данным департамента информполитики Свердловской области, школьница вместе с педагогом Эльвирой Тюриной отправилась на заключительный этап проекта. Девочка получила возможность принять участие в мастер-классах ведущих деятелей искусств Казахстана, тематических семинарах по культуре мира и толерантности.

Сегодня, 23 июля, екатеринбурженка в рамках финального гала-концерта фестиваля в Актобе покажет свой номер.

Как рассказала директор лицея Елена Трофимова, с середины июня девочка вместе с педагогом готовили непростую программу для участия в проекте. "Мы гордимся тем, что Ника будет представлять Россию на этом фестивале наравне с десятками участников из других стран мира. Желаем победы и признания статуса Екатеринбурга как столицы не только современного, но и классического танца", – добавила она.

ThePlanetofART – ежегодная площадка, которая направлена на поддержку талантливых детей и молодежи, реализацию их творческого потенциала, популяризацию многообразия искусства и культуры стран-участниц фестиваля на международной арене, укрепление международных культурных связей, сообщают организаторы.