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Культура
3 августа 2022, 20:00

Юлия Снигирь оценит фильмы на международном кинофестивале в Екатеринбурге

  Валерия Белякова
В Екатеринбурге пройдет первый международный фестиваль дебютных фильмов "Одна шестая"

Международный фестиваль пройдет на площадках Свердловской киностудии и ККТ "Космос". Фото: Алексей Кунилов

Актриса вошла в состав жюри I Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая". Событие пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа на площадках ККТ "Космос" и Свердловской киностудии. Мероприятие поддерживает Минкульт России и губернатор Свердловской области.

Президент фестиваля — уральский кинорежиссер Алексей Федорченко. Ожидается, что в Екатеринбург приедут специальные гости: Евгений Цыганов, Ирина Старшенбаум, Егор Корешков, Валерий Федорович, Евгений Сангаджиев, Надежда Лумпова и другие, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Международному жюри предстоит выбрать победителей в четырех номинациях:

  • "Лучший международный игровой дебют";
  • "Лучший международный неигровой дебют";
  • "Лучший российский игровой дебют";
  • "Лучший российский неигровой дебют".

Известно, что свои картины на фестивале представят начинающие режиссеры Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран. Конкурс для участников может стать стартовой площадкой по поиску партнеров и инвесторов. Здесь же все желающие участники смогут изучить принципы работы киноиндустрии.

В программе запланированы встречи с актерами, зарегистрироваться на которые можно на официальной странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, распоряжение о проведении международного конкурса фильмов в Екатеринбурге в конце июля подписал глава региона.

Областная газета Свердловской области

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