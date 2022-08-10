География фестиваля "Стенограффия" выйдет за пределы Екатеринбурга

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" может появиться в других городах Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Екатеринбургский фестиваль уличного искусства "Стенограффия" может появиться в других городах Свердловской области.

Об этом стало известно сегодня в штаб-квартире арт-проекта, которую в этом году обустроили в креативном кластере "Домна". Он был создан в мае 2022 года, передает департамент информационной политики Свердловской области. Работать творческий объект начал в июле, там стала собираться аудитория из дизайнеров, модельеров, фешн-блогеров, видеографов, фотографов и других.

Сегодня "Домна" принимает участников стрит-феста "Стенограффия". В Екатеринбурге он проходит в 13-й раз — с 1 июля по 31 августа. Художники расписывают стены домов и создают на улицах города новые арт-объекты.

"Сам я всецело поддерживаю проведение этого фестиваля. Думаю, что необходимо расширить географию этого фестиваля — на другие областные города. Многие неравнодушные общественники в разных городах мечтают, чтобы Stenograffia проходила и у них", — поделился глава региона.

Как рассказали организаторы фестиваля, наряду с фестивалем уличного искусства сегодня в штаб-квартире прошли показы коллекций уральских дизайнеров, где для них был создан fashion-коворкинг. Его оборудовали всем необходимым для кастомизации одежды. Модельеры могут использовать вышивальные машины, ультрафиолетовый принтер, плоттер, печатающий лекала и выкройки. В студии также есть фото- и видеоаппаратура. Возможности кластера позволяют дизайнерам создавать и продвигать собственную продукцию.

"Креативная площадка "Домна" стала центром притяжения творческой молодежи. Именно здесь мы презентовали руководителю Ростуризма Зарине Догузовой наш проект по формированию культурного кода уральской столицы. Впоследствии проект получил поддержку и стал победителем конкурсного отбора. Отрадно осознавать, что фестиваль "Стенограффия" выбрал креативный кластер своей штаб-квартирой. И благодаря синергии двух творческих коллективов — креативного кластера "Домна" и фестиваля уличного искусства "Стенограффия" — мы получаем очень серьезный эффект", — заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, в рамках "Стенограффии" в Екатеринбурге уже появились пиксельные цветы и мурал со спящим котом.