Юбилейная Ирбитская ярмарка бьет рекорды

Соведущий передачи «Играй, гармонь любимая» Захар Заволокин – один из постоянных гостей «Ирбитской ярмарки». Фото: предоставлено МАУ «Ирбитская ярмарка»

Сегодня открылась XX межрегиональная «Ирбитская ярмарка». Она продлится три дня. Впервые на ярмарке представлены национальные подворья двух государств – Таджикистана и Узбекистана. В ирбитской мэрии сообщили, что в этом году установлен рекорд по количеству участников.

Программа ярмарки очень насыщенная. Во-первых, торговля: свою продукцию презентуют гости из Московской, Нижегородской, Ростовской областей, Республики Башкортостан, Уральского федерального округа и других российских территорий. Широкий ассортимент товаров, много уникальных изделий ручной работы и старинных предметов быта.

Во-вторых, культурные мероприятия: во время ярмарки можно посетить городские музеи, увидеть выставки народно-художественных промыслов, проехаться с экскурсией на знаменитых ирбитских мотоциклах «Урал». Запланированы выступления музыкальных коллективов, в том числе из Екатеринбурга, Тюмени и даже Республики Крым. Будет и звезда – белорусский певец, участник Евровидения, победитель проекта «Фабрика звезд-6» Дмитрий Колдун.

Впервые на ярмарке пройдет фестиваль ландшафтного театра «Ирбея»: коллективы из разных городов Свердловской области покажут спектакли в парке 40-летия Комсомола, который примыкает к площади Ленина. Еще одна «фишка» ярмарки – чайные церемонии, их демонстрируют на узбекских и таджикских национальных подворьях.

– Это древняя традиция нашей страны, в ней много интересных тонкостей, рады поделиться этим опытом с участниками ярмарки. И угощения приготовили, можно попробовать плов, мастер-класс по приготовлению дают сотрудники нашего Генерального консульства, – сказал Абдусалом Хатамов, Генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге.

Программа ярмарки на площади Ленина

12 августа, с 15.00: церемония открытия, выступления музыкальных коллективов, фестиваль ландшафтного театра «Ирбея».

церемония открытия, выступления музыкальных коллективов, фестиваль ландшафтного театра «Ирбея». 13 августа, с 10.00: интерактивно-познавательная площадка «Чайная улица», концертно-развлекательная программа «Ярмарки краски» (артисты из Ирбита, Екатеринбурга, Республики Крым). В 20.00 – выступление артистов Уральского театра эстрады, в 21.00 – выступление певца Дмитрия Колдуна, в 22.00 – фейерверк

интерактивно-познавательная площадка «Чайная улица», концертно-развлекательная программа «Ярмарки краски» (артисты из Ирбита, Екатеринбурга, Республики Крым). В 20.00 – выступление артистов Уральского театра эстрады, в 21.00 – выступление певца Дмитрия Колдуна, в 22.00 – фейерверк 14 августа, с 12.00: выступление Народного артиста России Ивана Пермякова и актеров Свердловского театра музыкальной комедии, церемония закрытия