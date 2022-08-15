Свердловская киностудия и "Кыргызфильм" договорились о совместных проектах

Свердловская киностудия и "Кыргызфильм" вместе начнут создавать киноконтент. Фото: Владимир Мартьянов

Меморандум о сотрудничестве подписали глава Свердловской киностудии Виктор Шадрин и генеральный директор "Кыргызфильма" Акжол Бекболотов. Стороны договорились вести совместные проекты и поддерживать молодые таланты.

Церемония подписания состоялась на I Международном кинофестивале дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая", который проходит сейчас в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Свердловской киностудии.

Договор предполагает совместную работу в информационной, деловой, продюсерской и производственной сферах. Организации готовы вместе развивать и поддерживать идеи молодых режиссеров, сценаристов, актеров, а также создавать совместный киноконтент.

Напомним, фестиваль "Одна шестая" стартовал в Екатеринбурге 12 августа. Председателем жюри конкурса дебютных фильмов выступил уральский режиссер Алексей Федорченко. Проект поддержали свердловские власти, выделив на него 30 миллионов рублей.