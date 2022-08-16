«Голос в ночи»: на Среднем Урале прошел первый фестиваль «Ораторнайт»

Фото: Лада Городиськая

В Екатеринбурге прошла еще одна культурная ночь, на этот раз – ораторских искусств. Мероприятие проводилось впервые и сразу на пяти площадках города.

Посетители смогли поучаствовать в разных программах: актерское мастерство, деловая риторика, голос и речь, импровизация и разговорные игры. На локациях с участниками «Ораторнайта» работали психологи, актеры и бизнес-тренеры. Например, выбрав направление «Разговорные игры» (Екатеринбургский монтажный колледж, улица Декабристов, 83), участники через известные игры могли узнать некоторые особенности психологии, а затем сразу же получить персональный совет. На площадке «Импровизация» (УрГЭУ, улица 8 Марта, 62) желающие выполняли упражнения на придумывание ассоциаций и сторителлинга. Основатель школы импровизации в Екатеринбурге и коуч на площадке «Импровизация» Марина Голованова рассказала «ОГ» об основных целях проекта.

— «Ораторнайт» направлен на то, чтобы люди разных возрастов через тренинги и практические задания раскрепощались. Это не скучные лекции, а практика, где нужно работать над скоростью мышления, креативностью, чувством юмора. Здесь мы учимся правильному восприятию большого потока информации и умению быстро ориентироваться в пространстве, – пояснила Марина Голованова.

Участница Екатерина успела посетить три площадки на «Ораторнайте», а именно: «Импровизацию», «Разговорные игры» и «Актерское мастерство».

— Для меня «Ораторнайт» оказался интересным открытием. В Екатеринбурге уже есть «Ночь музыки» и «Ночь музеев», в основном они направлены на духовное развитие. Теперь же у нас появился «Ораторнайт», где еще и можно получить новые навыки. Здесь очень насыщенная программа, каждый, как мне кажется, смог найти занятие по душе, – отмечает Екатерина. – Единственное, мне не понравился слишком быстрый темп, я бы хотела посетить тренинги и на других площадках, но у меня попросту не хватило времени. Надеюсь, в следующем году организаторы учтут этот момент.

После основной части программы представили показательное выступление профессионалов. Зрители смогли посмотреть театральные спектакли, шоу импровизаторов от участников ТВ-проекта «Импровизация. Команды», а также комедийное шоу команд «Холостяки» и «Будни».