"Мисс Екатеринбург" выберут уже сегодня. Фото участниц

На днях девушки посетили фестиваль "Одна шестая". Фото: Олег Нохрин, предоставлено организаторами конкурса

Сегодня вечером в уральской столице состоится финал конкурса "Мисс Екатеринбург — 2022". За корону будут бороться 12 красавиц от 18 до 25 лет.

Тема этого года — "Время не властно". Девушки покажут, чему научились за полтора месяца подготовки. Новую мисс доверено выбрать клубу королев (победительницы прошлых лет). А коронует ее глава города Алексей Орлов.

Предлагаем вам еще раз посмотреть на претенденток:

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Как рассказали "Областной газете" организаторы конкурса, девушки посещали различные занятия и мероприятия. К примеру, они побывали на открытии фестиваля "Одна шестая". Там красавицы прошлись по красной ковровой дорожке. Показываем, как это было:

Фото: Олег Нохрин, предоставлено организаторами конкурса

Фото: Олег Нохрин, предоставлено организаторами конкурса

Напомним, мероприятие состоится после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

В 2021 году главной красавицей столицы Урала стала 19-летняя Виолетта Сараева, в 2020 году — Злата Помурзина. В 2019 году титул получила Виктория Вершинина, а в 2018 году — Арина Верина.