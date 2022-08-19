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Культура
19 августа 2022, 12:56

В Екатеринбурге начался суд по делу об испорченной картине из Третьяковской галереи

  Валерия Белякова
Заседание суда

В Екатеринбурге начался суд по делу испорченной картины из Третьяковской галереи. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге начали судить охранника Ельцин Центра, который пририсовал глаза на картине Анны Лепорской "Три фигуры" из Третьяковской галереи. Дело в отношении Александра Васильева рассматривает мировой судья судебного участка № 2 Верх-Исетского района.

Как сообщает корреспондент "Областной газеты" из зала суда, на заседании адвокат Алексей Бушмаков запросил для своего подзащитного наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. По словам юриста, весь ущерб галерее выплатила страховая компания.

"Ущерб связан только с удалением точек, так как была гелевая ручка. Причем там микроны — не глубоко, даже не осталось следа, там буквально касание, как следует из заключения эксперта. Эти крошки, молекулы были бесследно удалены, там даже вмятин не осталось", — пояснил Алексей Бушмаков.

Тем не менее Третьяковская галерея отказалась идти на примирение, там настаивают на уголовном наказании Васильева. Данную позицию поддерживает и гособвинение.

"Я писал письмо в галерею, они мне ответили, учитывая обстоятельства дела и высокий общественный резонанс, они не видят возможности примирения", — добавил Алексей Бушмаков.

На суде Александр Васильев признал свою вину и рассказал, что после того случая теперь не может найти работу.

В итоге сегодня решением суда заседание было отложено. Следующее запланировано на 26 августа.

Напомним, охранник Ельцин Центра пририсовал глаза на картине Анны Лепорской "Три фигуры" в декабре 2021 года. Ущерб был оценен в 250 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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