Королевская четверка: представляем главных красавиц конкурса «Мисс Екатеринбург-2022». Фото

"Мисс Екатеринбург" — Татьяна Кузьмина. Фото: Полина Зиновьева

Накануне празднования Дня города в столице Урала подвели итоги 25-го конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Победительницей объявлена 20-летняя студентка из Академического района – Татьяна КУЗЬМИНА. Еще три девушки надели «малые короны».

Судить выпало королевам

Несмотря на пандемию коронавируса, предыдущие два года организаторы «Мисс Екатеринбург» не отказывались от проведения конкурса. Однако проходил он без зрителей, что, конечно, идет вразрез с самой концепцией этого мероприятия. И здорово, что именно юбилейный финал удалось провести в традиционном формате.

Для 25-го конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» была выбрана новая площадка богато украшенного (под стать мероприятию) театра «Teatro Veneziano» (улица Розы Люксембург, 4).

На сцену вышли двенадцать финалисток, оценивать которых – тоже впервые – предстояло победительницам прошлых лет. Любопытно, что в качестве знака внимания каждая из претенденток на титул сшила куклу и подарила одной из представительниц жюри. В ответ они преподнесли участницам свой подарок – кто-то книгу, кто-то купон на поход в салон красоты или закрытую коробку с тайным подарком.

Фото: Полина Зиновьева

— Я одной из участниц подарила письмо, – рассказала потом «ОГ» «Мисс Екатеринбург–2021» Виолетта Сараева. – Оно трогательное, о том, что неважно, с каким результатом ты выйдешь из этого зала. Для меня, конечно, было очень радостно победить, но намного значимее оказалось преодолеть какие-то трудности, преодолеть себя в том числе. Главное, никогда нельзя переставать верить в себя и в свою уникальность.

Виолетта Сараева. Фото: Полина Зиновьева

Кто не рискует, тот не замахивается на «Чикаго»

Еще одной изюминкой нынешнего шоу стал мюзикл с участием конкурсанток. Они переоделись в черно-белые костюмы (стилизация под «Чикаго») и в сатирической форме поведали зрителям о трудностях, с которыми столкнулись на пути к финалу.

– Когда мы узнали, что восемь из двенадцати финалисток поющие, поняли: наконец-то – впервые в истории конкурса сможем поставить мюзикл, – делится Светлана Петракова, директор общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». – Конечно, петь живьем – большой риск, но мы на этот риск пошли и не прогадали – все получилось. Причем текст они тоже писали сами, и в дополнение – сделали своими руками маски для выступлений.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Вторая часть церемонии состояла из дефиле: участницы появились на подиуме в белых пышных платьях с букетами в руках. А после – оставалось лишь определить самых красивых и талантливых и надеть на них короны.

Девушки замерли в ожидании: конечно, каждая мечтала услышать свое имя… В номинации «Мисс зрительских симпатий» победила Яна Фогель.

Яна Фогель. Фото: Полина Зиновьева

«Второй вице-мисс» стала Елизавета Дурнова.

Елизавета Дурнова. Фото: Полина Зиновьева

«Первой вице-мисс» – София Тюпа.

София Тюпа. Фото: Полина Зиновьева

Но больше всего зрителей интересовало, кто же та единственная победительница, которая через несколько минут примет корону из рук главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

– Буквально через два дня мы будем запускать часы обратного отсчета до нашего 300-летия. Нам всем очень повезло жить именно в эту эпоху, на стыке столетий. И участница, которая победит в сегодняшнем конкурсе, будет выполнять очень важную миссию – не только быть самой красивой девушкой нашего города, но и представлять уральскую столицу во многих мероприятиях, в благотворительных акциях, – отметил Алексей Орлов перед самым важным моментом церемонии.

Этой девушкой стала 20-летняя Татьяна Кузьмина, студентка УИУ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации – «Мисс Екатеринбург-2022». Победительница получила годовой сертификат на посещение клиники косметической и антивозрастной медицины, годовое обслуживание в школе стиля и макияжа «Имидж-сервис», а также сертификат на фотосессию с известным фэшн-фотографом Игорем Усенко.

Виолетта Сараева передает корону новой королеве. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Сразу после церемонии новоявленная королева красоты поделилась своими эмоциями с журналистами.

– Я счастлива. Я верила, что стану победительницей, — рассказывает Татьяна Кузьмина. — Подавала заявку на конкурс с уверенностью. Попробовать себя мне посоветовали друзья, и я решила рискнуть. Хотела пройти и победить. Я много работала, и счастлива, что все небезрезультатно.

Также Татьяна отметила, что дальнейшие ее планы связаны с учебой. Впереди у девушки защита диплома и госэкзамены. При этом она готова представить Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия – 2023».

Досье "ОГ" Татьяна КУЗЬМИНА родилась 3 октября 2001 года в Чите (Забайкальский край) в семье военнослужащих. С пяти лет живет в Екатеринбурге. Училась в школе № 16. Сейчас учится в УИУ РАНХиГС на факультете государственного и муниципального управления. Планирует работать по специальности. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

О КОНКУРСЕ Официально конкурс «Мисс Екатеринбург» проводится с 1998 года, но первой обладательницей этого звания принято считать Нину Булдакову, победившую в 1997 году, когда конкурс прошел впервые. Самой юной «Мисс» стала Анастасия Мельник в 1998 году, получив корону в 15 лет. Екатеринбурженки неоднократно завоевывали титулы престижных конкурсов красоты. Ирина Антоненко («Мисс Екатеринбург – 2009») в 2010 году стала «Мисс Россия», а в 2011 году достойно представила страну на конкурсе «Мисс Вселенная» (вошла в топ-15). София Никитчук – «Мисс Екатеринбург – 2014» в 2015 году завоевала титул «Мисс Россия», а позже получила титул «Первой вице-мисс мира». Арина Верина, победившая на конкурсе «Мисс Екатеринбург» в 2018 году, в 2019 году стала «Первой вице-мисс России». Виктория Вершининаполучила титул «Мисс Екатеринбург» в 2019 году, а в 2020 году – Злата Помурзина, однако из-за пандемии конкурс «Мисс Россия» в 2020-м и 2021-м не проводился. Виолетта Сараева одержала победу среди красавиц столицы Урала в 2021 году, она также принимала участие в «Мисс Россия – 2022», но в тройку не вошла.