Хозяйка Бетонной горы VS Старик Букашкин

Фото: Полина Зиновьева

МТС Live совместно с креативным агентством HUMAN Creative Production запустили серию спектаклей о локальной городской культуре России – «Urban Russia». Речь не о классических постановках, а о так называемых digital-спектаклях с дополненной реальностью. Первые выпуски посвятили Москве и Санкт-Петербургу. В Ельцин Центре презентовали спектакль о Екатеринбурге под названием «Urban. Ekb» с Ириной Ермоловой и Наумом Бликом.

AR-спектакль – формат, с которым большинству еще только предстоит познакомиться. О дополненной реальности слышали многие, но те, кто разрабатывал этот проект, пошли дальше, поскольку digital-постановки находятся на стыке технологии дополненной реальности, драматургии, режиссуры, аудиоспектакля и различных мультимедийный жанров.

Каждая постановка необычного проекта рассказывает зрителям об особенностях художественной и социальной жизни города через призму уличной культуры. Поэтому неудивительно, что после Москвы и Санкт-Петербурга создателей AR-спектаклей привлекла именно столица Урала.

– Екатеринбург славится своей стрит-арт историей – можно сказать, что город – пионер в этом направлении. В нашем спектакле мы пытаемся нащупать самую суть, соприкоснуться с нервом этого города, и даже возможно слегка поиграть на нем, – отмечает куратор проектаМихаил Огер.

Постановка «Urban. Ekb» состоит из нескольких частей. Зрителю представят пять монументальных работ (муралов), созданных в разные годы на фестивалях STENOGRAFFIA и «Карт-Бланш».

Авторы проекта оцифровали в дополненной реальности работы, олицетворяющие город и его атмосферу. Два произведения принадлежат уроженцам Екатеринбурга – уличным художникам Славе ПТРК и Илье Мозги. Остальные изображения созданы гостями, приезжавшими на стрит-арт фестивали. Это работы известного московского художника под ником Proboynick Никиты Голубева, мастера оптических эффектов Артёма Стефанова и популяризатора классической портретной живописи Натальи Денисовой.

– Спектакль сделан так, чтобы его можно было смотреть не только в месте, где находится мурал, но и вообще в любой точке мира. Одна из миссий проекта – музеификация стрит-арта. Ведь это искусство, которое так или иначе прилипает к одному месту, и существует только там. В большинстве случаев эти работы временные, ведь их часто закрашивают. Более того, в Санкт-Петербурге одно из выбранных нами произведений закрасили прямо в процессе того, как мы создавали спектакль. Так что оно осталось жить только в нашем проекте, – рассказывает режиссер »Urban Russia» Тимур Шарафутдинов.

Режиссер Тимур Шарафутдинов показывает, как работает дополненная реальность в спектакле. Фото: Полина Зиновьева

Теперь к самому любопытному – сюжету спектакля «Urban. Ekb». Постановка посвящена извечному противостоянию свободы и художников с архаичностью, серостью и бетоном. Слоган так и звучит: «Мысль куда более вечная, чем бетон». По сути, это современная сказка, где главный герой – Старик Букашкин (личность для Екатеринбурга легендарная) борется с серостью в лице Хозяйки Бетонной горы.

Кстати, в создании спектакля участвовали знаменитые свердловчане.

– Когда мы задумывали этот проект, то понимали – важно основываться на локальной мифологии, метафизике. Поймать этот локальный вайб, – поясняет Тимур Шарафутдинов. – Поэтому мы привлекли важных для Екатеринбурга художников: художника текста – это драматург Маша Конторович, художника слова – это поэт Наум Блик, музыки – группа «Четыре позиции Бруно». И объединяет их всех в одну метавселенную как раз Старик Букашкин. Практически отец нашего стрит-арта.

Поэт и рэпер Наум Блик в спектакле озвучивает как раз Старика Букашкина.

– Если честно, мне всегда хотелось что-то озвучить и даже сняться в кино. И когда мне предложили озвучить Старика Букашкина, я с радостью согласился, – делится Наум Блик. – Этот персонаж мне близок какой-то оторванностью от реальности, он постоянно витает в облаках, но в то же время в нужное время говорит нужные вещи.

Хозяйку Бетонной горы озвучивает актриса Свердловского театра драмы заслуженная артистка РФ Ирина Ермолова, еще одного персонажа – девочку – озвучивает актриса, участница шоу «Голос» Юлия Пак.

Посмотреть спектакль «Urban. Ekb» можно уже сейчас. Для этого нелишним будет воспользоваться инструкцией, которую на презентации в Екатеринбурге предложил Рафаил Галиев, СРО МТС Live: 1. Нужно взять мобильный телефон или планшет и скачать приложение МТС live. 2. В разделе приложения Digital-content выбрать спектакль под названием «Urban Ekb». Вам предложат пошаговую инструкцию. 3. Начинаете смотреть спектакль, в определенный момент появится красная кнопка, нажав которую, вы активируете дополненную реальность. 4. Установить в своем телефоне или планшете поверх существующей реальности AR-сцену, где будет изображен мурал. 5. В определенный момент в приложении появится надпись «войти в портал». Для этого нужно сделать несколько шагов вперед, после чего вы попадете в дополненную реальность. Так выглядит портал, в который предстоит и в прямом, и в переносном смысле войти зрителю. Фото: Полина Зиновьева

Даже если сейчас эта инструкция кажется вам сложной, когда вы попробуете зайти в приложение сами и начнете смотреть спектакль, вопросы отпадут сами собой. Но есть важная рекомендация: для просмотра спектакля лучше выбрать открытое пространство – сквер или парк, либо помещение, где много свободного места вокруг.

– Я уже скачал спектакль, прогулялся, посмотрел, – рассказывает Алексей Шахов, экскурсовод по стрит-арту Екатеринбурга. – И мне как раз очень понравился момент, что нужно не просто установить приложение и смотреть, а необходимо физически войти в этот портал. Я начал просмотр дома и… врезался в зеркало. Поэтому искренне рекомендую всем познакомиться с этим необычным форматом на открытых площадях.

Также Алексей Шахов уточнил, что ему очень понравилась выборка работ художников, потому что три из пяти сделаны нелегально, то есть без согласования. А это особенно любопытно для стрит-арт искусства.

– Задача по выбору произведений действительно оказалась сложной, и я рад, что Алексею Шахову понравилась подборка, – говорит Тимур Шарафутдинов. – Мы искали актуальные работы – нам необходимо было сделать портрет уличного искусства Екатеринбурга. При этом мы учитывали, чтобы вокруг этих работ можно было выстроить сюжетную линию, а также «оживить» их, сделать интересными уже на AR-сцене.

Алексей Шахов. Фото: Полина Зиновьева

Во время презентации проекта первые зрители смогли увидеть такое «оживление» на примере финальной сцены и финального мурала спектакля – работы Славы ПТРК во дворе дома на ул. Антона Валека, 12. Работа (15 на 4 метра) посвящена музе автора – по сюжету девушка притягивает к себе горы, которые превращаются в одеяло. Именно в этой сцене постановки зрители узнают, удалось ли Старику Букашкину одолеть Хозяйку Бетонной горы и оставить город свободным.

Фото: Полина Зиновьева