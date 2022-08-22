Архитектурная мудрость

Моисей Рейшер, возводя жилые и общественные здания, стремился создать новую комфортную среду жизни. Примеры таких проектов представлены на выставке. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге, в Музее архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4 а), начала работу выставка к 120-летнему юбилею уральского архитектора Моисея РЕЙШЕРА – автора Белой башни, соавтора здания Свердловского горсовета и других промышленных и гражданских объектов. Корреспондент «Облгазеты» Пётр КАБАНОВ побывал на открытии.

Посетителей выставки сразу встречает самое узнаваемое произведение Моисея Рейшера – Белая башня. Символ не только Уралмаша, но и всего города, строившийся с 1929 по 1931 год, представлен в виде макета. Но здесь же заложен и другой смысл: знаменитая водонапорная – самая популярная работа архитектора, но далеко не единственная, и чтобы познакомиться с наследием Моисея Рейшера, нужно пройти дальше.

В архитектурно-художественном плане его еще предстоит открыть. Уроженец Оренбургской губернии Моисей Вениаминович Рейшер после окончания учебы в Томске, практики в Новосибирске и Ленинграде, приехал в Свердловск, где прожил и проработал большую часть жизни – с 1927 по 1980 год. Время распорядилось так, что Рейшер создавал объекты в основных стилях и направлениях отечественной архитектуры ХХ века – от авангардного конструктивизма до неоклассики и советского модернизма.

– По его работам можно видеть, как развивались наша страна и наш город, – отметила директор Музея архитектуры и дизайна Елена Штубова. – Моисей Вениаминович в силу своего многогранного таланта сумел проявить себя практически во всех архитектурных стилях. И он был ярким представителем уральской архитектурной школы.

На выставке как раз можно проследить этот путь, которым следовал архитектор. В частности, по оригинальным проектным чертежам и конкурсным работам. Это сейчас подобное делается при помощи компьютера, а тогда – все рисовалось руками. Такие работы – отдельное произведение искусства. Моисей Рейшер педантично выводил на бумаге будущие здания, с фотографической точностью прорисовывал каждую деталь.

Фото: Павел Ворожцов

– Я смотрю на выставку и понимаю – это огромнейший кладезь архитектурной мудрости. Его чертежи – это фантастика. Дай бог сейчас найдется пара архитекторов, способных выполнить подобное. Я рад, что мы начали изучать наших мастеров. Думаю, что дальше нужно делать книгу. Прекрасное, большое издание, – сказал профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Академик Российской академии архитектуры и строительных наук Григорий Мазаев.

Внучка архитектора Татьяна Казачинская добавляет: её дед был настоящим тружеником.

– Он постоянно был в трудах, за доской, – вспоминает Татьяна Казачинская. – Думаю, что он даже не мечтал и не предвидел, что когда-то будет такая выставка.

Отдельное место занимают стенды, посвященные завершению реконструкции здания Свердловского городского Совета – ныне администрация города Екатеринбурга на площади 1905 года. Моисей Рейшер продолжал проект скоропостижно ушедшего из жизни Георгия Голубева – первого главного архитектора Свердловска. Рейшер, в частности, работал над чертежами трехъярусной башни с курантами, высоким шпилем, звездой и интерьерами Горсовета.

Фото: Павел Ворожцов

Рядом – проектные чертежи дома на углу улицы Крылова и Верх-Исетского бульвара. Сейчас это памятник архитектуры регионального значения, прекрасный образец комплекса жилых домов с магазинами на первом этаже в стиле поздней советской неоклассики с барочными элементами.

– Моисей Рейшер – это звезда на нашем уральском небосклоне, которую нам надо еще изучать и изучать, – сказал заслуженный архитектор России, ректор УрГАХУ Александр Долгов. – Очень тщательно и внимательно знакомиться с его архитектурным и человеческим наследием. На выставках, наверное, еще ни одна личность архитектора так многопланово не была представлена. Здесь и изобразительное, и эпистолярное творчество, и поэзия даже. Для нас это колоссальная школа. Мы видим, что главные образы в городе, на которые мы смотрим с самого детства и восхищаемся ими, создал Моисей Рейшер.

Действительно, кроме самих проектов архитектора на выставке можно узнать о Рейшере за пределами чертежей. В Музее архитектуры и дизайна представлены также и его личные вещи, среди них письма, графические работы, воспоминания и даже стихи, в которых, как пишет сам автор, он пытался подражать АлександруВертинскому. На открытие также пришли и те, кто встречался и даже работал с Моисеем Рейшером. Среди них и Григорий Мазаев.

– Я был студентом второго курса, и мы с ребятами писали одну из первых своих курсовых работ по Городку чекистов, – говорит Григорий Мазаев. – Мы очень хотели узнать, как его строили и проектировали. К тому времени в живых не было ни Соколова, ни Тумбасова (одни из авторов проекта. – Прим. «ОГ»), и завкафедрой порекомендовал нам обратиться к Моисею Вениаминовичу Рейшеру. А он был для нас кем-то из разряда святых, но мы пошли к нему. Он жил в своем доме в Пионерском поселке и принял нас. Усадил за стол, налил чай, достал банку малинового варенья и два часа рассказывал. «Нас всех, – вспоминал он, – забрали на черной машине и увезли. Сразу поставили задачу – спроектировать жилищный комбинат НКВД. Если на стройке не хватало кирпича, то чекисты ехали на станцию Свердловск-Сортировочный, искали поезд с кирпичом, останавливали, отцепляли вагоны и так решали проблему». Мы тогда были молоды, неопытны… Вот бы тогда записать, сфотографировать, но остались только такие воспоминания.

Выставка к 120-летию архитектора продолжит свою работу до 18 сентября.

Справка: Моисей Вениаминович Рейшер (1902–1980). Родился в Троицке (тогда – Оренбургская губерния). С 1921 по 1926 год учился в Томском технологическом институте по архитектурной специальности инженерно-строительного факультета. В 1927 году приехал в Свердловск, где сначала работал в Уралгипромезе, затем в Уралпромстрое. Самым значительным промышленным объектом в стиле конструктивизма, созданным Рейшером, стала водонапорная Белая башня для района Уралмаша (1929–1931). С 1974 года – объект культурного наследия федерального значения. По проектам Рейшера, в числе прочего, были осуществлены реконструкции фасадов жилого дома завода «Металлист», гостиницы «Большой Урал», главного фасада и вестибюля кинотеатра «Темп». Руководил завершением реконструкции здания Свердловского городского совета. В 1954 году по рабочим чертежам была построена трехъярусная башня с курантами, увенчанная высоким шпилем со звездой. Спроектировал также двор-атриум и интерьеры концертного зала Государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. Активно участвовал в подготовке архитектурных кадров в Свердловском архитектурном техникуме и на строительном факультете Уральского политехнического института.