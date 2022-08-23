Сформирован оргкомитет по увековечиванию памяти уральского писателя Владислава Крапивина

В 2022 году уже состоялось открытие интерактивного проекта "Командорские острова" в честь Владислава Крапивина. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области пройдут мероприятия по увековечиванию памяти Владислава Крапивина и празднование в 2023 году 85-летия со дня его рождения. Для подготовки этих событий сформирован оргкомитет.

Возглавляет его замглавы Среднего Урала Павел Креков. В состав вошли министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, вдова писателя Ирина Крапивина, а также представители министерств, образовательных учреждений, депутаты, пишет департамент информполитики региона.

Ранее сообщалось, что в числе мероприятий планируется организовать "Крапивинский фестиваль", назвать улицу в честь легендарного Командора и экранизировать произведения писателя. В частности, он является автором книг "Журавленок и молнии", "Колыбельная для брата", "Валькины друзья и паруса", "Мальчик со шпагой".

В 2022 году уже состоялся запуск интерактивного проекта "Командорские острова". Организация "Каравелла", созданная Крапивиным в 1961 году, при поддержке органов власти открыла две площадки, посвященные детству и студенчеству писателя. На одной из них — "Военное детство" — воссоздан уголок комнаты известного уральца. На другой — "Студенческая юность" — находятся личные вещи писателя, книги, журналы и шпаги.

Напомним, Владислав Крапивин скончался на 82-м году жизни в Свердловской областной клинической больнице № 1. Писателя похоронили на Широкореченском кладбище. "Областная газета" рассказывала и показывала, как уральцы прощались с легендой.