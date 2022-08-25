Эльвира Архангельская: «Бизнесмены заказывали Моцарта и Штрауса»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Эльвира АРХАНГЕЛЬСКАЯ, музыковед, директор Уральской музыкальной школы (колледжа).

26 августа, 18:00. Встреча с писателем Алексеем Сальниковым

– Это, безусловно, интересный человек. Советовала бы в первую очередь молодежи пойти на встречу. Особенно тем, кто, что называется, балуется литературным творчеством. Современные писатели имеют возможность показать, как литература – серьезная, академическая – может существовать в нашем мире. И важно, что писатели сегодня не боятся выходить к читателям, несмотря на то, что у многих уже сформировалось клиповое сознание. Но люди от этого устали, и, уверена, нуждаются в глубоком разговоре о каких-то вечных вещах. Я бы назвала эту встречу духовной остановкой.

Писатель представит роман «Оккульттрегер», написанный в жанре городского фэнтези. Адрес: Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15).

27 августа. 20:00. Stand up Гурама Амаряна

– Считаю, что этот жанр точно имеет право на существование. Стендап полезен для тех, кто хочет отточить умение быстро и остро высказываться, о современной жизни и о себе. Главное, мне кажется, что стендапом занимаются те, кто готов снять шлейф величия с самого себя. Помните, как Шекспир говорил: «Лишь тот, кто знает себе цену, умеет посмеяться над собой». Сегодня мы наблюдаем преувеличение значимости себя у молодежи. И некоторые направления психологии этому сильно способствуют: тебе навязывают, что ты великим родился, и тебя должны любить таким, какой ты есть. Я с этим не согласна. Чтобы тебя полюбили, ты должен над собой поработать. Поэтому стендап как умение посмеяться над собой в современном мире должен быть востребован.

Участник проекта StandUp на ТНТ с новой программой. Адрес: ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

27 августа. Ночь кино

– Шестерку надо поставить этому событию! Понравятся вам фильмы или нет, но это про нас и сегодня. В течение многих лет мы признавали абсолютное главенство европейского и американского кино, а сейчас возвращаемся к нашим истокам – времени, когда у нас были выдающиеся мастера. Стараемся продолжать те традиции, развиваться. И потом, кино, на мой взгляд, является главным источником объединения общества. Часто именно через кинофильмы зрители могут увидеть и услышать другую точку зрения.

В честь Дня российского кино в седьмой раз в стране проходит акция «Ночь кино». На 131 площадке нашей области бесплатно покажут «Последний богатырь. Посланник тьмы», «Чемпион мира», «Пара из будущего». Адрес: 12 площадок акции будут работать в Екатеринбурге (Дом кино, Свердловский областной фильмофонд, МЕГА Парк (амфитеатр перед ТРЦ «Мега»), кинотеатры сети «Премьер Зал» и др.).

28 августа, 19:00. Концерт «Каникулы в Голливуде»

– «Воздушный сезон» – прекрасный проект, хорошо его знаю. Свердловская филармония вообще является одним из лидеров в России по поиску путей к новой публике. А тем, кто считает, что классика не может звучать на улице, скажу: они просто не знают историю академической музыки. Свои знаменитые дивертисменты Моцарт писал для лимонадных шатров. Да-да, производители лимонада вечерами ставили большие шатры, где продавали свою продукцию, а в качестве яркого художественного впечатления заказывали Моцарта. Или история строительства железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург. Бизнесмены, чтобы продвинуть идею нового способа передвижения, специально пригласили Иоганна Штрауса, который в течение 12 лет выступал на Павловском вокзале. Ему платили бешеные деньги, и он играл на улице… Более того, достаточно посмотреть биографию любого композитора, и вы увидите, что почти все писали музыку для променада. Поэтому, какой может быть скепсис – всем рекомендую «Воздушный сезон»!

Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением нового дирижера – Дмитрия Филатова. Саундтреки к фильмам: «Титаник», «Завтрак у Тиффани»», «Огни рампы», «Крестный отец» и др. Адрес: Центральная сцена ЦПКиО (Екатеринбург, ул. Мичурина, 230).

Собственный выбор: – Кроме академической музыки я очень люблю джаз. У нас прекрасные джазовые традиции в Свердловской области, и кстати, в Уральской консерватории скоро будет открыто эстрадно-джазовое отделение. А пока всех читателей газеты я приглашаю в клуб EverJazz. Там очень теплая, домашняя обстановка – музыканты совсем рядом. И вы всегда сможете выбрать исполнителя, который вам интересен.

Опубликовано в № от 25.08.2022