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24 августа 2022, 19:36

Стартовал прием заявок на конкурс "Главная мама Урала"

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Параметры претенденток значение не имеют. Фото: Галина Соловьева

Анкету также можно подать на участие в городском конкурсе — "Главная мама Екатеринбурга". В обоих случаях заявки принимаются до 10 сентября.

Как рассказали "Областной газете" организаторы мероприятий, на конкурс приглашаются женщины от 25 до 50 лет. Основным требованием является наличие детей. Заполнить анкету можно тут. Кастинг запланирован на 11 сентября.

Изданию также уточнили, что предполагается отобрать 25-30 женщин, которые поборются за звание главной мамы Урала. 40-45 претенденток будет во 2-м конкурсе. Финалы пройдут в декабре и в ноябре соответственно.

Напомним, в 2021 году главной мамой уральской столицы стала 39-летняя Екатерина Дьячкова, по Уралу титул получила 28-летняя Оксана Мухамантурова.

Областная газета Свердловской области

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Стартовал прием заявок на конкурс "Главная мама Урала"