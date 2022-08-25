7 школьников представляют Средний Урал на Первом международном Детском культурном форуме

Мероприятие пройдет с 25 по 27 августа. Фото: предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

Сегодня в Москве стартовал Первый международный Детский культурный форум. Свердловскую область представляют 7 школьников и студентов в возрасте от 12 до 17 лет.

Юные пианист, балерина, художница, актриса, режиссер, краевед и журналист – воспитанники Уральской специальной музыкальной школы, Уральского хореографического колледжа, Свердловского колледжа искусств и культуры, Свердловского художественного училища имени И. Д. Шадра, Дворца молодежи и Политехнической гимназии примут участие в более чем 60 мероприятиях просветительского и фестивального формата.

Ребят ждут мастер-классы, экскурсии, арт-школы и лекции, а также встречи с ведущими деятелями культуры: Сергеем Безруковым, Игорем Бутманом, Еленой Гагариной, Юлианой Слащевой, Николаем Цискаридзе. Они расскажут свои творческие истории и поделятся личным опытом успеха.

Одним из знаковых мероприятий форума станет диалог с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. У школьников будет возможность представить свои идеи, направленные на поддержку отрасли культуры и детского творчества. Лучший проект сможет получить федеральное финансирование, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

В форуме принимают участие более 1,5 тыс. детей из России, Абхазии, Белоруссии, Египта, Узбекистана, Южной Осетии и ДНР. Мероприятие пройдет с 25 по 27 августа.